È una vera tragedia, quella che sta avvenendo in Emilia-Romagna, dove si è verificata una terribile alluvione. Al momento in cui scriviamo le vittime accertate sono nove, ma sono tantissimi anche gli sfollati e diversi i dispersi. Di fronte a queste difficoltà, una macchina di solidarietà si è attivata per fornire assistenza. Ecco, dunque, come aiutare l’Emilia-Romagna dopo l’alluvione.

Come aiutare: le donazioni alle istituzioni colpite dalla calamità naturale

La Provincia di Modena ha aperto un conto corrente presso UniCredit (IT52M 02008 12930 00000 3398693) per accettare donazioni destinate a sostenere le comunità colpite dall’alluvione. Specificando la causale “alluvione Emilia-Romagna” le donazioni verranno distribuite ai comuni e territori più colpiti, in collaborazione con le amministrazioni locali.

Diverse iniziative di raccolta fondi sono state avviate su GoFundMe per sostenere cittadini, associazioni e aziende che cercano di riprendersi dal disastro. Queste iniziative sono state tutte verificate dalla piattaforma GoFundMe.

Alluvione Emilia-Romagna, come donare alla Protezione Civile e alle fondazioni

La regione Emilia Romagna ha creato una pagina web con un video che fornisce istruzioni su come richiedere aiuto economico in caso di danni da alluvione. I richiedenti possono rivolgersi al proprio comune per informarsi su possibili finanziamenti e come accedervi.

Il Dipartimento della Protezione Civile, che agisce in risposta a disastri come queste alluvioni, accetta donazioni. Si prevede l’attivazione di un conto corrente specifico per questa emergenza, che verrà comunicato a breve.