Il momento è arrivato: tu e i tuoi compagni di Fantacalcio dovete fare i conti con gli errori fatti durante l’asta estiva. Tra scelte sbagliate, calciatori che hanno cambiato squadra e portieri che hanno perso il posto, è giunto il tempo dell’asta di riparazione del Fantacalcio per la stagione 2023-2024. Vediamo quando si fa e come funziona, considerando anche che ormai, grazie a numerosi software, è possibile effettuare l’asta online.

Quando si fa l’asta di riparazione del Fantacalcio 2023-2024

Non esiste una data precisa per quando organizzare questa asta riparatrice, ma un consiglio potrebbe essere quello di non aspettare troppo. Nel nostro modo di vedere opportuno effettuarla nella settimana compresa tra il 4 e il 15 settembre 2024 circa, così da non perdere altre preziose giornate di campionato, sfruttando la sosta per le Nazionali.

Come funziona questo particolare momento del Fanta

Questa asta è davvero un momento unico: non è come l’asta estiva, in cui si parte da zero, né come quella invernale, in cui si ha tempo di riflettere su chi comprare e chi svincolare. Le regole possono variare da lega a lega.

Alcune leghe permettono di acquistare un giocatore in più per reparto con un budget prestabilito. Ad esempio, potreste poter acquistare fino a 9 difensori, 9 centrocampisti e 7 attaccanti (escludendo i portieri), con un budget di 10 crediti da distribuire tra i nuovi arrivi. Altre leghe, invece, preferiscono mantenere invariato il numero di giocatori, aggiungendo magari qualche credito in più per squadra.

Chi prendere all’asta di riparazione del Fantacalcio 2023-2024

Non è il momento per stravolgimenti radicali; sconfessare le vostre scelte iniziali dopo solo alcune giornate potrebbe essere prematuro. Piuttosto, potrebbe essere saggio aspettare prima di svincolare giocatori. Un buon consiglio è quello di concentrarsi su un massimo di un calciatore di alto profilo e rinforzare la squadra con un titolare per ogni reparto, inclusi i portieri.