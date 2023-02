In corso un massiccio attacco hacker in Italia. Lo ha annunciato quest’oggi l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Secondo quanto apprendiamo, è stato rilevato dal Computer security incident response team Italia “un massiccio attacco tramite un ransomware già in circolazione”.

Attacco hacker in Italia oggi, l’Agenzia: “Decine i sistemi nazionali compromessi”

Sarebbero diverse le decine di “sistemi nazionali verosimilmente compromessi e allertato numerosi soggetti i cui sistemi sono esposti ma non ancora compromessi”. Rimangono, inoltre, “alcuni sistemi esposti, non compromessi, dei quali non è stato possibile risalire al soggetto proprietario. Questi sono chiamati immediatamente ad aggiornare i loro sistemi”, come riporta la stessa Acn.

L’attacco, che sarebbe in corso in tutto il mondo, vedrebbe nel mirino degli hacker i server VMware ESXi. La vulnerabilità sfruttata dagli attaccanti è già stata corretta in passato ma, come afferma l’Agenzia, “non tutti coloro che usano i sistemi attualmente interessati l’hanno risolta; i server presi di mira, se privi delle correzioni adeguate, possono aprire le porte agli hacker impegnati a sfruttarla in queste ore dopo la forte crescita di attacchi registrata nel weekend”.

Sarebbero stati i francesi i primi ad accorgersi dell’attacco hacker in corso oggi; successivamente, anche negli altri Paesi è stata ravvisata l’attività malevola. L’ondata di attacchi si è spostata, infatti, anche nel nostro Paese che, come detto, non è certamente l’unico ad essere a rischio, considerando che al momento sono qualche migliaio i server compromessi in tutto il mondo.