Un vero e proprio caso di LinkedIn down si è verificato oggi. Il social network professionale non funziona correttamente alle 13 circa di lunedì 30 gennaio 2023. Lo testimoniano le segnalazioni degli utenti sul portale Downdetector, già a centinaia. Scopriamo di più a riguardo.

Il social network professionale non funziona: scopriamo di più

Sono già tanti, come dicevamo, le segnalazioni di un down di LinkedIn oggi. Provando ad accedere alla homepage del social network professionale, appare questo messaggio: “Unknown Host. Unable to locate the server; the server does not have a DNS entry. Perhaps there is a misspelling in the server name or the server no longer exists; double-check the name and try again. Please double-check the URL (address) you used, or contact us if you feel you have reached this page in error. Click the “Back” button on your browser or go to the home page”.

Il messaggio tradotto: “Host sconosciuto. Impossibile individuare il server; il server non ha una voce DNS. Forse c’è un errore di ortografia nel nome del server o il server non esiste più; ricontrolla il nome e riprova. Per favore ricontrolla l’URL (indirizzo) che hai utilizzato, o contattaci se ritieni di aver raggiunto questa pagina per errore. Fai clic sul pulsante “Indietro” del tuo browser o vai alla home page. Al momento non sono state rilasciate delle spiegazioni ufficiali circa il malfunzionamento di LinkedIn”.

LinkedIn down oggi, le segnalazioni su Downdetector

Come detto sono già tante le segnalazioni alla pagina di LinkedIn su Downdetector, con diversi utenti che hanno scelto di ‘denunciare’ il malfunzionamento. Per la precisione, il 72% degli utenti hanno segnalato problemi con il sito web, mentre il 24% problemi alla connessione con il server; il 4%, invece, sostiene di avere problemi con l’applicazione di LinkedIn.

Al momento non è chiaro quando terminerà il LinkedIn down di oggi. Agli utenti consigliamo di continuare a visitare Downdetector e di tenere d’occhio, ovviamente, il social network.