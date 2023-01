Le persone si danno la buonanotte perché è un modo per esprimere affetto o amicizia verso la persona con cui si sta parlando o si sta per separare. È un modo per mostrare che si pensa alla persona e si desidera che abbia una buona notte. Le immagini inviate su WhatsApp sono un modo per rendere la buonanotte ancora più speciale e personale, magari inviando una immagine che rappresenti l’affetto o la relazione tra le due persone.

D’altronde, è con le immagini che spesso riusciamo a comunicare in maniera migliore: il potere di una foto, o di un’illustrazione, può superare di gran lunga ogni messaggio di testo. Va anche fatta una considerazione di carattere sociale: chi non è molto abituato alle immagini, per caratteristiche di età e di dimestichezza con lo smartphone, viene catturato dalla possibilità di inviarne tante in modo così semplice e veloce. Dunque, come potrebbe perdere l’opportunità di mandare un messaggio a un parente, a un amico stretto, inviando un’immagine della buonanotte?