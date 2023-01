Da quando è iniziata questa competizione, si è sempre detto come in palio ci sia solo la gloria. Ma, da oggi, possiamo affermare come ci siano anche altri premi per alcuni fortunati giocatori. Cosa si vince al Fantasanremo 2023? Ticketone ha messo a disposizione di chi vincerà un’estrazione alcuni voucher premio.

Cosa si vince al Fantasanremo 2023: il premio messo in palio da Ticketone

Andiamo per gradi. Ricordiamo che, tecnicamente, anche per questo Fantasanremo 2023 non si vince niente. In palio c’è la gloria: non c’è, infatti, un vero e proprio montepremi. Ciò non ha impedito, ovviamente, a tantissimi di scegliere di unirsi alla competizione: saranno, infatti, più di un milione gli iscritti al Fantasanremo 2023.

Ma TicketOne ha deciso di aggiungere un po’ di pepe alla competizione. L’azienda, che opera nel campo del ticketing, ha infatti scelto di riservare a coloro i quali sceglieranno di iscriversi alla lega Ticketone, la possibilità di partecipare a un’estrazione in cui vengono messi in palio dei voucher.

Come funziona l’estrazione dei voucher Ticketone? Basterà giocare al Fantasanremo con la lega TicketOne e compilare il form per partecipare al concorso. Una volta effettuata l’iscrizione, il giocatore potrà vincere fino a 250 euro di voucher TicketOne, assegnati nel corso di un’estrazione finale. Il premio verrà assegnato solo al termine della competizione.

Dunque, sembra tutto molto chiaro. Non resta che scegliere il nome della nostra fantasquadra, selezionare i cinque artisti da sostenere per tutto il Festival e sperare che i bonus e malus non siano troppo inclementi con noi.