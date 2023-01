“Napoli-Juve, Aperol!”. Il popolo della Rete, almeno una volta negli ultimi giorni, si sarà imbattuto in questo simpatico quanto apparentemente insensato meme. No, la partita non è sponsorizzata dalla famosa azienda che produce bevande: si tratta di una canzone travisata. Quale? Scopriamo insieme il significato di questo meme e qual è la canzone originale da cui è tratto.

Il Web, si sa, è pieno di canzoni travisate, ovvero quei brani che, provenienti da una lingua diversa da quella italiana, vengono completamente ‘svuotati’ del loro significato, per assumerne un altro, totalmente diverso. È il fenomeno del mondegreen, che si verifica quando l’inesatta percezione di un testo in una lingua fa sì che venga scambiato per un testo omofono in un’altra lingua. Quando si verifica il mondegreen, l’utente crea un nuovo significato. Lo stesso fenomeno si verifica sul web ogni 8 gennaio con Ascanio, un meme diventato addirittura una semiseria ricorrenza.

È così che nasce “Napoli-Juve, Aperol”. Ma da dove parte questo meme, che è stato particolarmente popolare intorno a maggio 2022? La canzone da cui è tratto è “Human”, un successo di Rag’n’Bone Man. Eccone il testo originale.

Maybe I’m foolish

Maybe I’m blind

Thinking I can see through this

And see what’s behind

Got no way to prove it

So maybe I’m blind

But I’m only human after all

I’m only human after all

Don’t put your blame on me

Don’t put your blame on me

Dunque, Napoli e Juve non c’entrano nulla con l’Aperol, ma in realtà il brano dice “I’m only human after all”, ovvero “Sono solo un essere umano, dopotutto”.