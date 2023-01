Abbiamo scelto i cinque componenti, il nostro capitano, e siamo pronti a cominciare. O forse no, dato che manca un dettaglio importante: come la chiamiamo questa squadra? Il dilemma si ripete anche quest’anno, tra i cento baudi da rispettare e il pensiero già alle infinite serate dell’Ariston. E allora, ecco alcuni consigli sui nomi delle squadre del Fantasanremo 2023: idee originali e divertenti per la nostra fantasquadra.

Come chiamiamo la nostra squadra: alcune idee originali

Un gioco che ormai ha conquistato davvero tutti! Il Fantasanremo si preannuncia, anche per questa edizione del Festival di Sanremo, una competizione che ha rubato il cuore di tutti noi. Leghe private o più allargate, squadre condivise: lo spirito del gioco è tutto in questo senso di condivisione attorno alle cose più strane che gravitano attorno all’evento televisivo dell’anno.

Ecco, dunque, alcune delle idee più originali per chiamare la nostra fantasquadra.

Athletico 31

ComoCose

I cugini di Zampagna

Fuori Modà

Real Madeus

Tappami Levante

Olly e Benji

Ternananai

Atletico Amadeus

Bayern Morgan

Madamester United

Paris Saint Grignan

Vascolizzati

Nomi Squadre Fantasanremo 2023 divertenti: consigli e idee

Un gioco come quello del Fantasanremo, si sa, si apre alle soluzioni più creative. Basti pensare ai bonus e malus di quest’anno che, al pari delle scorse edizioni, nascondono non poche sorprese. L’edizione di quest’anno vedrà tante sorprese interessanti anche in gara; figuriamoci al Fantasanremo!

Non vi bastano i nomi che abbiamo appena citato? Ecco un’altra lista di nomi per le squadre del Fantasanremo 2023 tutti da tenere d’occhio per chiamare la nostra squadra.