Sarà un parterre di ospiti davvero speciale quello della puntata di C’è Posta per te di sabato 14 gennaio. Il programma di Maria De Filippi torna con la seconda puntata della nuova stagione, la ventiseiesima di una trasmissione ormai diventata cult del sabato sera invernale degli italiani. Vediamo insieme, dunque, la scaletta di C’è Posta per te di stasera, con tutti gli ospiti di fronte alla famosa busta.

La scaletta di C’è Posta per te di stasera: Luca Argentero e Charles Leclerc tra gli ospiti

Tanto da seguire nella puntata della seguitissima trasmissione di Maria De Filippi. Come sempre, tante storie di vita, ma anche vicende sentimentali e inaspettate sorprese pensate per rendere felice un amico caro o un familiare. Tra tante persone comuni ci saranno anche due personaggi famosi a rinfoltire la scaletta di C’è Posta per Te di stasera.

Ci sarà il pilota della Ferrari Charles Leclerc, senza dubbio uno dei più amati di tutto il circuito della Formula 1. Il monegasco è reduce dalla rottura con la ex fidanzata Charlotte Siné, salutata con un post su Instagram decisamente ‘sportivo’: “È fantastica e merita il meglio, per favore rispettate la nostra decisione e la sua privacy in un momento come questo”, affermò all’epoca dei fatti il 25enne ferrarista.

Un altro sportivo, ma questa volta nelle vesti di tifoso della sua Juventus – reduce dalla brutta sconfitta di Napoli – sarà presente in studio per questa puntata. Si tratta dell’attore Luca Argentero, un altro personaggio davvero molto apprezzato dal pubblico. Argentero è pronto ad accogliere, insieme alla moglie Cristina Marino, un altro figlio: dopo Nina Speranza, infatti, Marino è in attesa di un maschietto, in una seconda maternità vissuta con grande serenità.

Due vite sentimentali diverse, dunque, per due personalità differenti, ma entrambe pronte a regalare delle emozioni a tutti coloro i quali seguiranno la trasmissione su Canale 5. Non conosciamo ancora la scaletta in ordine della puntata, ma siamo certi della presenza di Leclerc e Argentero in studio.