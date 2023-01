È senza dubbio uno dei programmi più popolari della storia recente della televisione italiana, che intrattiene i telespettatori indipendentemente dalla loro fascia d’età. La regina del sabato sera della tv è Maria De Filippi, ancora una volta con il suo C’è Posta per te, che arriva alla stagione numero 26. Una trasmissione che ha saputo mantenere intatto il suo fascino nel corso degli anni, tanto che in diversi tra gli utenti della Rete vogliono riguardarne le puntate. Ecco dove rivedere le puntate di C’è posta per te 2023 in tv e in streaming.

Maria De Filippi si conferma la regina del sabato sera: gli ascolti 2022

Torna uno dei programmi più seguiti della televisione italiana. Maria De Filippi e il suo C’è Posta per te arrivano al 2023. La ventiseiesima edizione dello show che racconta le storie degli italiani, spesso strappalacrime, lo incorona ancora una volta come il people show più longevo della televisione italiana.

Anche nel 2022, seppur con una piccola flessione, abbiamo notato ottimi numeri per quanto concerne i telespettatori. 5,2 milioni circa la media degli spettatori che hanno seguito le puntate del programma, con un picco del 29,16%. Una piccola tabella potrebbe aiutarvi a comprendere qualche statistica sulla trasmissione.

22ª 2019 5 465 000 28,85% 5 842 000 29,84% 5 449 000 29,46% 23ª 2020 6 014 000 29,68% 5 930 000 30,17% 7 185 000 28,60% 24ª 2021 6 302 000 29,45% 6 271 000 27,98% 6 518 000 30,93% 25ª 2022 5 243 000 28,45% 5 953 000 29,16% 4 802 000 27,80%

C’è posta per te 2023 puntate in replica: come vederle su Witty Tv e Mediaset Play

Tutte le puntate di C’è posta per te 2023 saranno visibili in replica sulla pagina che Witty TV ha dedicato al programma. Per guardare la trasmissione tutto ciò che occorrerà sarà una connessione a Internet sufficientemente potente. A quel punto basterà collegarsi alla pagina e selezionare la puntata che si desidera rivedere. Il servizio erogato da Witty TV è disponibile su pc, tablet, smartphone, ma anche altri device mobile.

Come Witty TV anche Mediaset Play ha dedicato una pagina a C’è posta per te, in cui è possibile guardare la replica delle puntate per la stagione 2023 ma anche alcune piccole clip speciali, con le storie dei singoli partecipanti del programma. In entrambi i casi, per guardare le repliche di C’è posta per te 2023 in tv occorrerà avere una Smart Tv, o di un device che permette al televisore di connettersi a Internet, come Amazon Fire Stick o Chromecast.