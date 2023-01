Torna uno dei programmi più amati della televisione italiana, un classico del sabato sera, una trasmissione apprezzata da tantissimi, nonostante sia arrivata, ormai, alla ventiseiesima edizione. Stiamo parlando, come avrete intuito, di C’è Posta per te 2023, ancora uno dei programmi di riferimento per gli italiani. Vediamo insieme alcuni dettagli circa il programma: a che ora inizia e a che ora finisce, quali sono i contatti da seguire per parteciparvi, e persino qual è la canzone di sottofondo.

A che ora inizia C’è posta per te 2023, e a che ora finisce ogni puntata

Stagione numero 26 per C’è Posta per te. Le storie degli italiani torneranno ad allietare i telespettatori anche nel 2023. Vicende familiari, sentimentali, emotive, quelle in primo piano anche per questa stagione. Come sempre sarà il sabato sera il giorno previsto per la trasmissione delle puntate.

L’orario d’inizio è certo, ed è quello delle 21.25, come da palinsesto. Ma a che ora finisce C’è posta per te? Dall’esperienza che abbiamo potuto avere con il programma supponiamo che il programma verrà trasmesso fino alle ore 00,50. La durata complessiva delle singole serate, pubblicità compresa, ammonta a circa tre ore e mezza.

Come partecipare al programma di Maria De Filippi: i contatti

Partecipare a C’è posta per te 2023 è molto semplice. Coloro i quali vogliano condividere la loro storia e materializzare l’incontro di fronte alla ‘mitica’ busta, potranno compilare il form sul portale Witty TV, raccontando la loro storia. Basterà compilare i campi per provare a diventare protagonisti del programma. Inoltre è possibile inviare la propria storia chiamando allo 0637352900; contattando la redazione su WhatsApp al 3371429453.

Qual è la canzone di sottofondo di C’è posta per te: la sigla completa

Probabilmente, poche sigle come quella di C’è posta per te sono così iconiche nella tv italiana. La canzone di sottofondo è Love’s Theme di Barry White, letteralmente “Canzone d’amore”. Un pezzo strumentale scritto da Barry White intorno al 1965. Registrato e pubblicato come singolo dalla White’s The Love Unlimited Orchestra nel 1973, è stato uno dei pochi singoli strumentali e puramente orchestrali a raggiungere la prima posizione nella classifica Billboard Hot 100 negli Stati Uniti nel 1974.