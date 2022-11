La Bobo TV su Rai 1 per i Mondiali 2022. Una novità alla quale gli spettatori non erano certo abituati, quella rappresentata dalla possibilità di assistere alle chiacchiere del canale Twitch di Bobo Vieri in tv, senza dover passare per la piattaforma di streaming. Vediamo insieme quale potrebbe essere la scaletta con gli ospiti dello show che parte lunedì 21 novembre e gli orari per seguirla.

A che ora inizia e finisce la Bobo TV su Rai 1 per i Mondiali, e quali ospiti ci saranno

Tutto pronto per seguire la Bobo TV su Rai 1 per i Mondiali di Qatar 2022. Come detto, una novità inattesa, in particolar modo per chi non conosce il format della trasmissione. Si tratta di un programma calcistico che viene trasmesso su Twitch, piattaforma di trasmissione di contenuti online, e che vede protagonisti quattro volti ben noti del calcio italiano: Bobo Vieri, che dà il nome alla web tv; l’irrefrenabile Antonio Cassano, il saggio Lele Adani – che, per giunta, è uno dei giornalisti Rai per questa Coppa del Mondo – e l’irriverente Nicola Ventola.

Il format, di solito, non prevede ospiti, dato che già questi quattro personaggi tengono più o meno bene la scena, diremmo. Tuttavia, nella Bobo TV non è mancato di vedere grandissimi come l’allenatore Pep Guardiola o vecchie glorie del nostro calcio e del football europeo. La prima puntata inizierà, come tutte le altre, alle ore 23.30.

Dove seguire il programma in tv e streaming

Seguire la Bobo TV edizione Mondiali sarà possibile, ovviamente, su Rai 1. La principale emittente della tv di Stato trasmetterà tutte le puntate di questo show speciale in occasione di Qatar 2022. C’è anche la possibilità di seguire la stessa trasmissione in streaming, grazie a RaiPlay, piattaforma di trasmissione dei contenuti online della Rai. Il tutto in maniera, ovviamente, completamente gratuita.