Affascinante, puntuale, professionale. Giulia Serenelli è questo e molto altro. L’inviata del TG1 è uno dei volti più competenti dell’informazione Rai per quanto concerne gli inviati che il telegiornale del primo canale spedisce in tutta Italia per realizzare i propri servizi. Scopriamo di più su di lei e sulla sua biografia, analizzandone la carriera, ma anche toccando alcuni punti della sua vita privata.

Chi è la giornalista RAI: età, biografia e carriera dell’inviata del TG1

Giulia Serenelli è nata il 5 ottobre 1984 a Senigallia. Iscritta all’ordine dei giornalisti dell’Umbria nell’albo dei professionisti, si è laureata all’Università La Sapienza di Roma in lingue orientali. Successivamente ha proseguito la propria formazione nella scuola di giornalismo di Perugia.

Dopo aver lavorato per due mesi nella Commissione Europea come assistente dell’ufficio stampa, ha iniziato la carriera in Rai nel luglio del 2013. Informazioni, queste, che possiamo apprendere dal profilo LinkedIn della giornalista. L’altezza di Serenelli si aggira intorno al metro e sessantacinque.

Giulia Serenelli ha un fidanzato o un marito? News sulla vita privata della giornalista

La vita privata di Giulia Serenelli sembra essere davvero un mistero. La giornalista Rai è infatti davvero professionale, e non lascia trapelare alcunché circa la sua vita privata. Non sappiamo, dunque, se abbia un fidanzato o un marito. Quel poco che possiamo conoscere lo apprendiamo dal suo profilo Instagram, in cui, tuttavia, non esistono tracce di un possibile flirt.