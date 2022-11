Il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri sarebbe stato aggredito in Qatar. L’inviato, presente a Doha per seguire la gara tra Iran e USA, terminata con la vittoria degli americani, è stato fermato dagli steward dello stadio, che gli avrebbero intimato di non filmare alcuna scena nei pressi dell’impianto. La notizia è stata riportata dalla stessa emittente per cui lavora Palmeri.

Tancredi Palmeri aggredito, il giornalista fermato dagli steward

A fornire la narrazione dei fatti è Sportitalia stessa: “Al termine di Iran-USA il nostro Tancredi Palmeri è stato aggredito e fermato dagli steward dello stadio che gli hanno intimato di non registrare alcun filmato: ad alcuni sostenitori hanno obbligato di nascondere bandiere e magliette a sostegno della squadra, ad una donna hanno invece requisito il cellulare”.

Nelle prossime ore emergeranno sicuramente dei dettagli più puntuali circa quanto avvenuto fuori dallo stadio di Doha. Non sarebbe certo la prima controversia di un Mondiale, quello di Qatar 2022, che si porta con sé tante ombre. Non solo per le questioni relative ai diritti umani, ma anche dal punto di vista logistico.

Intanto non possiamo fare altro che guardare le immagini dell’episodio, considerando anche il fatto che Palmeri non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito. Dal video sembra che Palmeri dica “Sono dei media, questo è veramente vergognoso”. Di certo, non una bellissima pagina.