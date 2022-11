È una delle attrici e cantanti presenti alla cerimonia di apertura dei Mondiali in Qatar 2022, Nora Fatehi, star di Bollywood molto conosciuta in diverse latitudini del mondo. La canadese di origini marocchine interpreta Light the Sky, uno dei tre inni dei Mondiali, insieme a Balqees, Rahma Riad, Manal & RedOne. Scopriamo insieme chi è, attraverso la sua biografia e la sua carriera, ma anche alcuni tratti della vita privata della bella canadese.

Chi è l’attrice canadese presente alla cerimonia di apertura dei Mondiali 2022: età, biografia, carriera

Nora Fatehi è nata il 6 febbraio 1992 in Canada, da una famiglia marocchina. Attrice, modella, ballerina, cantante e produttrice canadese, è molto nota per il suo lavoro nell’industria cinematografica indiana. Fatehi è apparsa in film hindi, telugu, tamil e malayalam nel corso della sua carriera. Ha fatto il suo debutto nel film hindi Roar: Tigers of the Sundarbans, ma è con i film telugu che ha guadagnato popolarità. Nel 2015, ha partecipato al reality show televisivo Bigg Boss 9.

Fatehi è apparsa nel film di Bollywood Satyameva Jayate in cui è stata vista nella versione ricreata della canzone Dilbar. Nel 2019, ha collaborato con il musicista e cantautore tanzaniano Rayvanny per pubblicare la sua prima canzone di debutto internazionale in inglese, Pepeta . Nell’ottobre 2022, è stata scelta per recitare in Light The Sky, una canzone per la Coppa del Mondo FIFA 2022 in Qatar, collaborando con artisti, RedOne, Manal, Balqees e Rahma Riad. Fatehi sarà dunque uno dei volti della cerimonia di apertura, organizzata dall’italiano Marco Balich.

Nora Fatehi ha un fidanzato, un marito, dei figli? News sulla sua vita privata

Non sappiamo tantissimo della vita privata di Nora Fatehi, ma dalle poche info che abbiamo sembra che la performer canadese non sia sposata e non abbia dei figli. Tante le relazioni (o presunte tali) di cui chiacchiera il gossip internazionale, ma non ci sono notizie certe in tal senso.