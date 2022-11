È italiano l’organizzatore della cerimonia di apertura dei Mondiali 2022 in Qatar. Si chiama Marco Balich, ed è un direttore creativo specializzato nell’organizzazione di grandissimi eventi, come appunto quello che precede Qatar-Ecuador, partita inaugurale del Mondiale. Vediamo insieme chi è, ripercorrendone la biografia, la carriera, e alcuni tratti della sua vita privata.

Chi è l’organizzatore della cerimonia di apertura dei Mondiali di Qatar 2022: la sua biografia

Marco Balich è nato a Venezia il 23 aprile 1962, sotto il segno zodiacale del Toro. Una persona che si è praticamente inventata un lavoro da sola: direttore artistico, è un organizzatore di eventi, ma anche un designer, un manager. Un creativo a tutto tondo, che si è fatto largo nel settore dell’event management arrivando a diventare l’organizzatore delle cerimonie olimpiche.

Già, perché la strada verso il Qatar è partita da Torino 2006, dove organizza la sua prima cerimonia. In realtà, Balich aveva già partecipato al passaggio della bandiera a Salt Lake City 2002; successivamente, ha fatto il flag handover di Rio alle Olimpiadi di Londra nel 2012, la chiusura di Sochi nel 2014, le Olimpiadi di Tokyo 2020 e tante altre manifestazioni sportive. Oltre a diversi altri importanti eventi di caratura mondiale, come il mega concerto dei Pink Floyd a Venezia nel 1989.

Marco Balich e i Mondiali di Qatar 2022: “Avrete le risposte alle critiche”

Dunque, ci sarà Marco Balich anche dietro la cerimonia di apertura dei Mondiali di Qatar 2022. A tal proposito, il direttore creativo veneziano ha parlato a riguardo di questo particolare evento, in cui sarà a tutti gli effetti il rappresentante dell’Italia: “Non posso rovinare la sorpresa, ma ci saranno sicuramente l’attenzione e le risposte a tutti i temi di cui si sta discutendo in questo momento. Non si tratta di compiacere l’Occidente, ma di essere la piattaforma su cui Asia e mondo occidentale possono incontrarsi comodamente. Credo che avrete le risposte a tutte le critiche e ai problemi che sono stati sollevati”.

Marco Balich ha una moglie e dei figli? News sulla sua vita privata

Della vita privata di Marco Balich sappiamo che è stato sposato a lungo con una donna di nome Francesca, con la quale si è separato nel 2006, in occasione delle Olimpiadi invernali di Torino. Da lei ha avuto quattro splendidi figli, di cui due gemelli. Come apprendiamo da “Donna Glamour”, attualmente il direttore creativo vive a Milano, ma è facilmente immaginabile come si sposti in giro per il mondo in maniera piuttosto frequente.