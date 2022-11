L’attore Morgan Freeman alla cerimonia d’apertura dei Mondiali di Qatar 2022. La stella del cinema americano, storico volto di Hollywood, ha partecipato alla manifestazione inaugurale della kermesse iridata. Quello che è l’evento sportivo dell’anno, dunque, è stato aperto da un discorso dell’attore. Ma quanto ha guadagnato? Ha percepito un compenso per essere ai Mondiali?

Morgan Freeman ai Mondiali 2022, quale compenso per la cerimonia d’apertura?

Come ci si attendeva, è stata una cerimonia d’apertura dei Mondiali 2022 davvero in grande stile. Qatar 2022 si è aperto con una manifestazione, quella organizzata dall’italiano Marco Balich, davvero appariscente. Tanti gli spettacoli di luci e colori, di suoni, di mascotte – hanno sfilato tutte quelle degli ultimi Mondiali – e tanta l’emozione per il discorso di Morgan Freeman. L’attore ha parlato di inclusione, di rispetto, dei valori dello sport e della multiculturalità.

Ma quale compenso ha preso Morgan Freeman? L’attore ha percepito uno stipendio per essere alla cerimonia d’apertura dei Mondiali? Non riusciamo, al momento, ad avere delle informazioni precise a tal riguardo. Ci sono due possibilità. La prima è quella che sia andato gratis, per dare un suo sostegno alla Coppa del Mondo. Dall’altro lato, qualora abbia percepito un compenso, a quel punto è ragionevole credere come non dovrebbe essere inferiore a diverse migliaia di dollari, considerando i suoi cachet. Ma su questo non abbiamo news in merito.