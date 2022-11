Nelle ultime ore si è scatenata una vera e propria polemica, social e non solo, attorno all’attore Enrico Montesano, concorrente di Ballando con le Stelle. La motivazione sta nel fatto che Montesano, nel corso di alcune prove, ha indossato la maglietta della Decima Mas, con la frase “Memento Audere Semper”, motto del movimento.

Il significato e la traduzione in italiano di Memento Audere Semper

Per chi non lo sapesse, la Decima Mas, anche nota come X Mas, è stata una formazione militare che ha combattuto accanto ai nazisti contro i partigiani, nonché simbolo del neofascismo. La maglietta indossata da Montesano recava il simbolo dell’organizzazione, con il motto Memento Audere Semper. Il significato di questa frase è “ricorda di osare sempre”, traduzione in italiano che non ha certo bisogno di ulteriori spiegazioni. Una frase che, di per sé, non incita alla violenza, ma che è stata utilizzata come un motto di stampo fascista.

Le parole del “Sfugge il controllo editoriale quando si appalta a autori esterni e società di produzione. Pessimo messaggio su Rai1, irricevibile per il servizio pubblico. Ci vuole rispetto per cittadini e Costituzione; auspico seri provvedimenti”.

Anche l’Anpi ha espresso il proprio disappunto a riguardo: “Montesano arringava i no vax invitandoli a non pagare il canone Rai. Oggi prova a “Ballando con le stelle” con la maglietta della X Mas, nota per il collaborazionismo con i nazisti e la ferocia contro i partigiani. Una vergogna che offende le vittime della criminalità nazifascista e la Resistenza, radice della Repubblica. Attendiamo seri provvedimenti dalla Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi”.