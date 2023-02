Alcuni dicono che è l’unica occasione in cui è apprezzabile che le persone indossino delle maschere, altri che è l’occasione per far valere ogni scherzo. La festa di Carnevale ha origini lontanissime e piace a grandi e piccini. Non solo carri in sfilata, ma anche tante tradizioni gastronomiche, nonché l’occasione per mandare un messaggio ai nostri affetti. Ecco dunque alcune frasi, immagini e gif per augurare un buon Carnevale 2023: le più belle da inviare su WhatsApp per il buongiorno.

La storia e le origini di questa antica festa

Il Carnevale è una festa tradizionale che ha origini antiche e, soprattutto, pagane. Ciononostante, l’origine del termine “carnevale” deriva dal latino “carnem levare” che significa “levare la carne”, ovvero l’ultima occasione per mangiare carne e godersi i piaceri della vita prima del periodo di digiuno della Quaresima. Una ricorrenza direttamente influenzata dal cristianesimo, dunque, che lo ha associato alla festa della Candelora e, appunto, al periodo di Quaresima.

Sebbene abbia iniziato a diffondersi in tutta Europa durante il Medioevo, la festa iniziò ad assumere forme diverse in base alle tradizioni locali. In Italia, ad esempio, il Carnevale si sviluppò in modo particolare in alcune città come Venezia e Viareggio, dove le sfilate di carri allegorici e i costumi elaborati divennero una vera e propria attrazione turistica. Oggi, grandi e piccoli si mascherano in occasione del Carnevale, per rappresentare la gioia, la spontaneità e la creatività della ricorrenza.

Frasi di Buon Carnevale 2023: le più divertenti da inviare ad amici e parenti

Ecco le più belle frasi di buon Carnevale 2023 da inviare su WhatsApp agli amici e ai parenti.

Ogni scherzo vale, sono gioni d’allegria tutto è gioia e simpatia. C’è letizia dentro i cuori, tutti i bimbi vanno fuori, delle maschere è la festa, Arlecchino sempre in testa!

A carnevale ogni scherzo vale, ma che sia uno scherzo che sa di sale.

“L’hanno scorso io mi sono vestita da Cenerentola, e pure quest’anno mi vestirò da Cenerentola, perché il vestito è facile, basta che prendi delle pezze”;

“Avete fatto caso che l’ultima domenica di Carnevale i cimiteri sono un mortorio?”

Buongiorno e buon Carnevale 2023: le più belle gif e immagini per WhatsApp

Non solo parole: ecco alcune delle gif e immagini da inviare per augurare buon Carnevale 2023 a tutti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @piumarosa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Galanti (@ilveroandreagalanti)