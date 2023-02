È senza dubbio il più importante dei giorni della festa del Carnevale, il Martedì Grasso, che in questo 2023 cade martedì 21 febbraio. Una ricorrenza che, pur non essendo festa nazionale, viene comunque celebrata in tutta Italia con diverse tradizioni. Ma è anche un’occasione per augurare un dolce pensiero a coloro i quali amiamo. E allora, ecco alcune frasi e immagini per augurare buongiorno e buon Martedì Grasso 2023.

Le tradizioni che sono legate a questo giorno e al Carnevale

Il Martedì Grasso è una festa che si celebra il martedì prima del Mercoledì delle Ceneri, ovvero l’inizio della Quaresima. Questo giorno è noto anche come Mardi Gras in Francia e in molte parti del mondo. Una storia ovviamente intrecciata a quella del Carnevale, che risale a molte centinaia di anni fa, alle antiche festività pagane in onore del ritorno della primavera e della rinascita della vita. Nel Medioevo, il Carnevale divenne una festa cristiana e fu adottato dalla Chiesa cattolica come una celebrazione dell’ultimo giorno di festa prima del digiuno della Quaresima.

Il nome “martedì grasso” deriva dal fatto che durante il Carnevale, si mangiavano molti alimenti grassi e ricchi, in preparazione per il periodo di astinenza della Quaresima. Inoltre, il martedì grasso era tradizionalmente l’ultimo giorno in cui si poteva mangiare carne, uova e latticini prima della Quaresima.

In molte parti d’Italia, il Martedì Grasso è celebrato con la tradizione del “Carnevale in Piazza”, una festa all’aperto con spettacoli, musica e giochi per bambini. In alcune regioni, come la Toscana e l’Emilia-Romagna, è tradizione mangiare le famose “frittelle di Carnevale”, dolci fritti che vengono preparati solo durante il periodo del Carnevale.

Frasi di buongiorno e buon Martedì Grasso 2023 da inviare su WhatsApp

Ecco alcune frasi e immagini per augurare un buongiorno e buon Martedì Grasso 2023.

Pulcinella e Arlecchino, Stenterello e Meneghino, con Brighella e Pantalone, Colombina e Balanzone, fanno ridere i bambini. Viva, viva i burattini!

Ho chiesto consiglio alla negoziante per una maschera e lei mi ha detto che forse sarei stata meglio senza: è capitato anche a te? Tanti auguri di Carnevale, non te la prendere: ogni scherzo vale!

È Carnevale: colori nelle strade, allegria nell’anima.

Balla alla vita, senti il suo ritmo. Lascia fluire e non forzare.

