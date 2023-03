È sicuramente uno dei mesi dell’anno più particolari, quello di marzo. Un periodo di festività, di primavera, di rinascita. Un mese dal grande significato simbolico, dalle tradizioni popolari particolarmente apprezzate. Perché, dunque, non dare un buongiorno a marzo 2023 con delle frasi e immagini da inviare su WhatsApp? Vediamo insieme quali sono le più belle.

Il significato e le tradizioni dietro il terzo mese dell’anno

Il mese di marzo è il terzo mese dell’anno, e il primo della primavera nell’emisfero boreale. Il suo nome deriva dal latino “Martius”, in onore del dio romano della guerra Marte e, come detto, porta con sé un grande significato simbolico. Il simbolismo del mese di marzo è legato alla rinascita della natura, alla crescita della vita e alla rinascita spirituale. Con l’arrivo della primavera, la natura si risveglia dal letargo dell’inverno e si prepara per il nuovo ciclo di vita.

In tutto il mondo, il mese di marzo è celebrato con tradizioni antiche e moderne. In Irlanda, il 17 marzo è il giorno di San Patrizio, la festa nazionale irlandese che celebra la cultura e le tradizioni irlandesi. In Italia, il 19 marzo è il giorno di San Giuseppe. Nel mondo, l’8 marzo è la Festa della Donna.

Buongiorno marzo 2023: frasi e immagini da inviare ad amici e parenti

Alcune delle frasi più belle da inviare per dare il buongiorno a marzo 2023.

Marzo è aggrappato a un cielo di vedrai. E le possibilità sono tanti fiori che aspettano di succedere. Fabrizio Caramagna

La primavera è il risveglio della terra. I venti di marzo sono gli sbadigli di prima mattina. Lewis Grizzard

Ciao marzo, con questi occhi che sanno di cielo e la primavera che sa sempre scegliersi il vestito più bello. Fabrizio Caramagna

Le filastrocche più belle per dare il buongiorno al mese di marzo

Ecco una delle filastrocche più belle per dare il buongiorno a marzo 2023. “Canzone di marzo”, del grande Giovanni Pascoli.

Marzo è matto.

Ormai che si è fatto questo nome,

chi glielo leva più?

Eppure vorrei vedere un altro al posto suo,

così a cavalcioni fra inverno ed estate

fra caldo e freddo,

e, da una parte, lo tira il vento di febbraio,

dall’altra, il cielo d’aprile gli fa l’occhiolino.

E quel povero marzo corre di qui e di là,

aiuta le gemme a schiudersi

spazza il cielo dalle nuvole,

si da da fare da tutte le parti…

Si capisce che qualche volta,

gli vengono le bizze e fa il matto.

Troppe esigenze per questo povero mese!

Ma citiamo anche “Caro Marzo” di Emily Dickinson.

Caro Marzo – Entra –

Come sono felice –

Ti aspettavo da tanto –

Posa il Cappello –

Devi aver camminato –

Come sei Affannato –

Caro Marzo, come stai tu, e gli Altri –

Hai lasciato bene la Natura –

Oh Marzo, Vieni di sopra con me –

Ho così tanto da raccontare –

Ho avuto la tua Lettera, e gli Uccelli –

Gli Aceri non sapevano che tu stessi arrivando –

L’ho annunciato – come sono diventati Rossi –

Però Marzo, perdonami –

Tutte quelle Colline che mi lasciasti da Colorare –

Non c’era Porpora appropriata –

L’hai portata

Chi bussa? Ecco Aprile –

Chiudi la Porta –

Non voglio essere incalzata –

È stato via un Anno per venire

Ora che sono occupata –

Ma le inezie sembrano così banali

Non appena arrivi tu

Che il Biasimo è caro come la Lode

E la Lode effimera come il Biasimo.