La festa della donna, anche conosciuta come la Giornata Internazionale della Donna, è una delle celebrazioni annuali più sentite dagli italiani e, in generale, in tantissimi altri Paesi del mondo. Una ricorrenza che ha delle radici e un significato davvero profondo. Ecco alcune frasi e immagini per augurare una buona festa della donna 2023 a tutte le donne.

Perché questa ricorrenza si celebra l’8 marzo? La sua storia

La storia della festa della donna ha radici profonde nel movimento operaio e socialista del XIX secolo. Sebbene non vengano spesso ricordate, sono diverse le proteste che le donne in tutto il mondo hanno organizzato nel corso del tempo, per affermare i propri diritti e per la parità di genere.

Nel 1910, in occasione della Conferenza Internazionale delle Donne Socialiste tenuta a Copenaghen, la leader socialista tedesca Clara Zetkin propose di istituire una Giornata Internazionale della Donna per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla questione dei diritti delle donne e per promuovere l’uguaglianza di genere.

Ma perché la festa della donna si celebra l’8 marzo? Nel 1917 le donne in Russia scelsero di protestare e scioperare per “pane e pace” l’ultima domenica di febbraio; questa cadeva il 23 febbraio ma, per il calendario gregoriano, si trattava, appunto, dell’8 marzo. Da qui la nascita di una ricorrenza che, tuttavia, è diventata ufficiale quando è stata riconosciuta per la prima volta dalle Nazioni Unite nel 1977.

Buona festa della donna 2023: frasi di auguri da inviare su WhatsApp

Ecco alcune delle più belle frasi da inviare per augurare una buona festa della donna 2023.

“Le donne sono fatte per essere amate, non per essere comprese” (Oscar Wilde)

“Le donne sono come le stelle, per quanto tu possa chiudere gli occhi loro ti illumineranno sempre! Auguri a tutte le donne”

“Qualsiasi cosa facciano le donne devono farla due volte meglio degli uomini per essere apprezzate la metà. Per fortuna non è una cosa difficile!” (Charlotte Witton)

Auguri a te che in ogni momento riesci a sopportarmi, a te che ogni giorno dai inimitabili prove di forza e coraggio, a te che hai sempre lottato e sempre lotterai per il rispetto che ti dobbiamo. Auguri alla mia donna speciale!

Tanti auguri ad una donna che sa essere femminile e determinata, dolce e coraggiosa, sognatrice e fantastica ogni giorno dell’anno!

Alcune immagini per augurare una buona festa della donna 2023

Dove non arrivano le parole, lo fanno le immagini: eccone alcune per augurare una buona festa della donna 2023.

