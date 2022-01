È senza dubbio una delle feste più celebri per grandi e piccini, l’Epifania, “che tutte le feste porta via”. Il 6 gennaio e la notte tra il 5 e il 6 sono tradizionalmente nell’immaginario il teatro di una ‘visita’, un’apparizione da parte della Befana, la nonnina che porta regali e dolci in giro per il mondo a bordo di una scopa volante. Una nottata magica, che va salutata come si deve: ecco le frasi più divertenti per gli auguri di Buona Befana 2022 e alcune immagini originali aspettando l’Epifania da inviare ad amici e parenti su WhatsApp.

Alcune frasi di auguri pensate per la notte dell’Epifania

Proviamo a non essere subito spassosi, e a prendere (quasi) sul serio una festa che in realtà ha anche un significato ben preciso di carattere religioso. Ecco dunque alcune frasi di auguri per l’Epifania 2022:

Con tanto affetto, i miei migliori e sinceri auguri per una felice e serena Epifania 2022!

Che la magia di questa notte particolare ti porti tanta felicità. Auguri a te e a tutta la tua famiglia!

Tanti cari auguri per questa Epifania, sperando che la Befana porti solo tanti dolci e tante belle novità per questo anno appena iniziato!

La Befana vien di notte con le scarpe rotte rotte, con le toppe alla sottana: viva, viva la Befana!

“O cara Befana, prendi un trenino, che fermi a casa d’ogni bambino, che fermi alle case dei poveretti, con tanti doni e tanti confetti”.

Auguri Buona Befana 2022, frasi divertenti: aforismi e invettive per l’Epifania

Ma l’Epifania, come detto, è anche la festa delle streghe e delle streghette, o presunte tali. Un’occasione per prendere in giro le proprie amiche, la propria partner, i propri affetti. Alcune frasi di auguri di buona Befana 2022 divertenti:

Babbo Natale ricompensa con 1000 euro chi lo aiuta a trovare la Befana. Quindi o mi dai il doppio, o gli dico dove sei!

Alcuni consigli per stasera: 1) Copriti bene, farà freddo 2) Occhio alla nebbia e al traffico aereo 3) Allaccia le cinture anche se sei su una scopa! Auguri!

La Befana sarebbe molto più utile se, anziché riempirci le calze, ci riportasse tutte quelle che scompaiono dopo aver fatto la lavatrice. Buona Befana!

Buona Befana 2022 immagini divertenti: le più belle prese da Instagram

Le parole non arrivano mai dove arrivano le immagini: ecco le più divertenti prese da Instagram per augurare buona Befana 2022 ad amici e parenti.

