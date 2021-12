L’attesa, la convivialità, un brindisi, una cena insieme e – lo auguriamo a tutti – tanti sorrisi. La Vigilia di Natale è, per certi versi, la giornata più bella di tutte le festività natalizie, per tantissimi. Un momento particolarmente atteso, per diverse ragioni, che racchiude tutta la magia della festa in una giornata. Ma come augurare buona Vigilia di Natale 2021 ad amici e parenti? Ecco le frasi e le immagini più belle da inviare su WhatsApp, divertenti, e a tema religioso.

Le frasi più belle a tema religioso per questa giornata sacra e speciale

La Vigilia di Natale, più di tanti altri giorni, è una giornata sacra. Questo perché, nella cultura cristiana, assume una forte valenza simbolica il fatto che, il 24 dicembre di ogni anno, si ricorda la fine del viaggio di Giuseppe e Maria verso Betlemme, dove viene collocata la nascita di Gesù. Nella tradizione del mondo occidentale il giorno della Vigilia è dunque una delle principali festività. Non c’è niente di meglio, dunque, che salutarla con delle belle frasi religiose dedicate a questa ricorrenza.

Che la gioia di questo Santo Giorno riscaldi il più a lungo possibile i cuori di tutti noi. Auguri di Buon Natale!

Buon Natale per ogni tuo sogno che vorrai realizzare… per ogni tuo momento speciale, per ogni realizzazione professionale! Buona Vigilia!

Il Natale è bello per la sera della Vigilia, il momento in cui apparecchiavamo sempre insieme, creavamo i nostri segnaposto e ci divertivamo nell’attesa dell’arrivo della truppa familiare. Tanti auguri mamma per questa nuova Vigilia insieme.

Cerchiamo di vivere il Natale in maniera coerente col Vangelo, accogliendo Gesù al centro della nostra vita. Buona Vigilia di Natale a te e a tutti i tuoi cari.

Auguri e che lo spirito del Natale illumini la tua mente e il tuo cuore. Solo così potrai sentire la gioia di essere in famiglia in questa Vigilia di Natale.

Buona Vigilia di Natale 2021: le frasi più divertenti e spiritose da inviare su WhatsApp

Stare insieme vuol dire anche provare a strappare un sorriso ai nostri amici e parenti con un messaggio di WhatsApp. Dunque, quale migliore occasione della vigilia di Natale 2021 per farlo? Ecco alcune frasi divertenti e spiritose da inviare a tutti quelli a cui vogliamo bene:

Per me la vigilia di Natale è copiare e incollare “grazie, anche a te”.

A Natale son tutti più buoni. È il prima e il dopo che mi preoccupa. Buona Vigilia di Natale!

La sera della Vigilia ti mangi di tutto. Ma veramente di tutto! Lo scorso Natale, a un certo punto, mi arrivò un sms sul cellulare, era il fegato: «Mò ci dobbiamo alzare, oì!» (Alessandro Siani).

È arrivato il momento di scegliere il negozio dove mia moglie cambierà il regalo di Natale che le farò.

Possa tu sopravvivere al noioso discorso del prete in chiesa e unirti a me alla festa il prima possibile. Buon Natale!

Ma dove sei? Ti sto cercando da ore! Non hai idea di quanto tu sia diventato importante per me: mi serve l’asino per completare il presepe! Felice Natale.

Immagini Buona Vigilia di Natale 2021: le più belle tratte da Instagram

Molto spesso, le parole sono meno efficaci delle immagini: ecco le più belle tratte da Instagram per augurare buona Vigilia di Natale 2021 a tutti!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Theodora 🦁 (@theodora_sun)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝓓𝒆𝓫𝓸𝓻𝓪𝓱 𝓐𝓷𝓽𝓸𝓵𝓲𝓷𝓲 (@psicologa_antolini)