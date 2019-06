Calcio, L’ex Napoli Jorginho: “Sarri alla Juve? Tradimento per i tifosi azzurri”

L’accordo tra Maurizio Sarri e la Juventus sembra ormai a un passo. Un matrimonio clamoroso tra l’ex tecnico del Napoli e la compagine bianconera. Sarebbe un colpo al cuore soprattutto per i tifosi partenopei che hanno sempre visto mister Sarri come uno di loro e molti lo rimpiangono ancora.

Sull’imminente accordo tra Sarri e la Juve ha detto la sua anche Jorginho che dal ritiro della nazionale ha sottolineato: “Sarri alla Juventus? Sarebbe un tradimento per i napoletani. Lo so che è il calcio è così ed è normale che questo succeda. Il napoletano aveva ed ha mister Sarri nel cuore. Sappiamo come è il popolo napoletano, molto caloroso, ti da’ tutto, e quindi per loro sicuramente potrebbe essere un tradimento, perché loro sono fatti così. Però vediamo quello che succederà, non lo sappiamo”.

Jorginho: “Sarri alla Juve? dispiacerebbe a tutti”

Il centrocampista ex Napoli ha poi aggiunto: “Credo che dispiacerebbe a tutti se Sarri andasse via dal Chelsea sia per il lavoro che ha svolto che è stato sicuramente positivo, al di là di tutte le critiche, sia perché siamo riusciti ad arrivare terzi in campionato e a vincere l’Europa League. Credo che Sarri sia cresciuto molto ed abbia imparato molto in Premier, non soltanto per averci allenato ma anche per essere arrivato in una grandissima squadra, una delle più grandi al mondo. Aver lavorato con giocatori di un certo tipo lo ha aiutato a cresce nel suo modo di vedere e di allenare“.