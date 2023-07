Calciomercato Juventus: Bonucci e Pogba in uscita?

Dopo la presentazione di Cristiano Giuntoli, la Juventus si prepara a un calciomercato difficile e con tante incognite. Il problema numero uno per i bianconeri è legato agli esuberi che frenano il mercato in entrata, che fino ad ora ha visto solo l’ingaggio di Timothy Weah. La dirigenza juventina è impegnata su più fronti per cedere i vari Zakaria, Arthur e McKennie.

Nell’elenco dei giocatori in uscita fanno parte anche Alex Sandro e Leonardo Bonucci, entrambi ai margini del progetto bianconero. Situazione diversa invece per Paul Pogba. Il centrocampista francese è reduce da un anno di continui infortuni e con pochissimi minuti in campo. La Juventus non può più permettersi di aspettarlo a vuoto. E durante il boom dei club dell’Arabia Saudita, pure per Pogba sono arrivate offerte dagli sceicchi.

Per il momento le proposte arrivate al francese sono state tutte rifiutate o quantomeno messe in attesa. La volontà di Pogba è quella di riscattarsi con la Juventus e di non allontanarsi dal calcio che conta. Intanto a livello di gestione saranno decisive le prossime settimane, quelle che dovranno rispondere al fatto se la Juventus può contare su di lui per tutta la stagione. Dopo il rinnovo di Adrien Rabiot resta un centrocampista di prima fascia per il centrocampo bianconero (da Sergej Milinkovic-Savic a Teun Koopmeneirs). Con Pogba che non si lascia tentare per ora dalle sirene dell’Arabia Saudita.