Il Newcastle United, attraverso il suo profilo Twitter ufficiale, ha dato il benvenuto al nuovo acquisto Sandro Tonali, condividendo con i suoi fan una foto dell’ormai ex centrocampista del Milan indossando per la prima volta la maglia dei Magpies. Il club inglese ha così sigillato e reso pubblico il passaggio di Tonali dalla Serie A alla Premier League, attirando l’attenzione dei tifosi e dei media di tutto il mondo. La prima foto di Tonali al Newcastle.

Foto di Tonali al Newcastle, la prima immagine: il sorriso del centrocampista

Nell’immagine condivisa, un Sandro Tonali sorridente posa con la nuova divisa a strisce bianche e nere, uno scenario decisamente nuovo per chi lo ha seguito durante il suo periodo in Serie A. Per i tifosi del Milan, infatti, è una sensazione strana e forse un po’ amara vedere Tonali indossare una maglia a strisce che non siano le tradizionali rosse e nere del Diavolo.

La foto, che ritrae Tonali in una posa rilassata e amichevole, è accompagnata da un messaggio di benvenuto semplice ma significativo: “Welcome to Newcastle United, Sandro!”. Una frase che suggella il passaggio del giocatore al club inglese e che risuona come un saluto entusiasta e caloroso da parte della nuova casa.

Un nuovo capitolo nella sua carriera, un importante segno di ambizione da parte del club inglese. D’altra parte, infatti, i tifosi del Newcastle sono in visibilio per l’acquisto del centrocampista. Ora, tutto ciò che resta è aspettare che Tonali si allacci le scarpette e faccia il suo debutto in Premier League con la maglia dei Magpies.