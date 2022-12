Se c’è un posto dove la creatività dovrebbe farla sempre da padrona, sono sicuramente i social network. No, non parliamo di LinkedIn – lì la professionalità impone altri canoni – ma su Facebook, Instagram e TikTok dare un tocco di novità, scatenare il proprio estro e personalizzare il proprio profilo, possono essere ottime mosse per distinguersi dagli altri.

E così sono sempre più gli utenti che scelgono di dare sfogo alla propria fantasia già dalla scelta del nome del proprio profilo. E non è solo un optare per un nome originale, bensì personalizzarlo in vari modi, magari utilizzando dei caratteri particolari. Come fare a utilizzarli al meglio? In Rete ci siamo imbattuti in un portale chiamato Caratteri Speciali, che ci sembra davvero molto utile e interessante.

Come utilizzare i font particolari al meglio su Instagram

Andiamo per gradi, e cerchiamo di scoprire di più sull’argomento. I social network, come detto, sono il regno della fantasia e della creatività. Volenti o nolenti, tutti noi che siamo presenti su piattaforme di questo tipo cerchiamo di attirare l’attenzione dei nostri seguaci, in vario modo e per varie ragioni. È nella natura stessa di questi portali: cercare di farsi seguire è lo scopo di chi popola i social.

Personalizzare il proprio profilo è semplicemente l’ultima tendenza in questa direzione. Nel corso degli ultimi anni tantissimi utenti hanno scelto di modificare il font di alcune delle sue componenti. Come, ad esempio, utilizzando caratteri speciali nella propria biografia di Instagram, nei propri post di Facebook, e nelle didascalie delle proprie foto. Non ci si limita, dunque, a ricercare originalità nei contenuti e nelle parole utilizzate, ma anche nel modo in cui vengono presentati.

Un consiglio che possiamo darvi è quello di farne uso nelle vostre biografie, in particolar modo su Instagram: è la vostra ‘presentazione’ a un vostro follower, e ciò che vi serve per catturare subito l’attenzione. Non è certo da evitare fare lo stesso per quanto riguarda le didascalie delle foto. Insomma, Instagram sembra essere il social più adatto allo scopo, per varie ragioni.

Font particolari Instagram per biografia, nome e post: il portale Caratteri Speciali

Si tratta di una tendenza, quella di utilizzare caratteri speciali, diffusa in particolar modo tra i più giovani: sono infatti i teenager a fare largo uso di questi caratteri per dare un tocco di originalità ai propri contenuti. Il portale Caratteri Speciali, che abbiamo menzionato in precedenza, è sicuramente il più facile da utilizzare per creare una biografia originale e particolare, scrivendo davvero qualsiasi cosa passi per la mente.

Come usare il sito Caratteri Speciali? Si tratta di un portale molto semplice da adoperare. La homepage del sito, infatti, presenta da subito la possibilità, per gli utenti, di trasformare una frase scritta con caratteri ‘normali’ nella stessa frase, ma scritta con un font particolare. Come funziona? Sarà lo stesso portale che, una volta inserita la frase da modificare, genererà vari esempi di frasi con caratteri speciali. Ecco alcuni esempi!