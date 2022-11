Catanzaro, incidente stradale sulla SS 280 dei Due Mari: due feriti

È di due feriti il bilancio dell’ incidente di oggi sulla statale 280 tra Catanzaro e Lamezia Terme. Secondo una prima ricostruzione, due autovetture che procedevano in direzione Catanzaro sono entrate in collisione, una delle due si è ribaltata sulla sede stradale. A bordo delle due auto, una Seat Arona ed una Audi A4 SW, soltanto i due conducenti. Si tratta di una donna di Catanzaro e di un uomo di Lamezia Terme.

Immediati e tempestivi i soccorsi. Sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco di Lamezia Terme che hanno messo in sicurezza l’area e consegnato ai sanitari del 118 i due feriti. Entrambi i conducenti sono stati trasportati al pronto soccorso per ricevere le cure del caso. Le condizioni dei due automobilisti non sarebbero gravi.

Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi del caso e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Giunto anche elisoccorso il cui intervento non è stato necessario.