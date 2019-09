Chi è Antonio Giovinazzi della Alfa Romeo F1: Bio Wiki, fidanzata, stipendio, Instagram

Dopo otto anni, in questa stagione di Formula 1, è tornato un italiano. A far risplendere il tricolore è Antonio Giovinazzi, pilota della Alfa Romeo. Ecco tutte le info sull’ex Sauber: tutto ciò che dovreste sapere sulla sua biografia Wikipedia, il suo stipendio, ma anche altri aspetti della sua vita privata, come la sua fidanzata e il suo profilo Instagram.

Antonio Giovinazzi Bio Wiki: età, altezza e info sul pilota della Alfa Romeo

Tanta voglia di avere successo nella sua passione più grande. Antonio Giovinazzi nasce a Martina Franca, in provincia di Taranto, il 14 dicembre 1993. Dunque, nel momento in cui scriviamo, l’età del pilota di Formula 1 è di 25 anni.

Cresciuto con l’amore per i motori, Giovinazzi corre con i kart dal 2006 al 2012, vincendo il Trofeo Nazionale italiano 60cc e quello europeo 60cc nel 2006. Il debutto nelle monoposto arriva alla Formula Pilota China, categoria della quale vince il titolo nel 2012. Tra gli step della sua carriera, Giovinazzi ha corso in Formula 3 europea, in Formula 3 britannica, nei Masters di Formula 3, nel Campionato Europeo F3, in GP2 Series e in Formula E.

Stando a quanto riporta Wikipedia, l’altezza di Antonio Giovinazzi è di 183 centimetri, mentre il suo peso è di 63 chili. Molto legato alle sue origini e ai suoi amici, come testimonia un post apparso sulla pagina Facebook “Inchiostro di Puglia”.

Antonio Giovinazzi Formula 1: debutto con la Sauber ed esperienza in Alfa Romeo

Antonio Giovinazzi debutta in Formula 1 grazie alla Sauber. Tuttavia, è il 19 dicembre 2016 la prima data da cerchiare in rosso: è il giorno in cui l’allora presidente della Ferrari Sergio Marchionne sceglie di scommettere su di lui, ingaggiandolo come terzo pilota.

Nell’anno successivo, come detto, entra a far parte della scuderia della Sauber, nella quale figura, anche qui, come terzo pilota. Tuttavia, alcune vicissitudini gli permettono di sostituire Pascal Wehrlein al GP d’Australia. Si tratta della prima apparizione di un pilota italiano in Formula Uno dal Gran Premio del Brasile 2011. Visto il protrarsi dei tempi di recupero di Wehrlein, Giovinazzi disputerà anche il Gran Premio di Cina.

Il 25 settembre 2018 viene ufficializzato come pilota titolare della Alfa Romeo Racing per il 2019, raccogliendo il primo punto della sua carriera in Formula 1 con il decimo posto nel GP d’Austria.

Antonio Giovinazzi Stipendio, ecco quanto guadagna

Quanto guadagna Antonio Giovinazzi? Un articolo apparso di recente sul portale “Money.it” ha pubblicato la classifica dei piloti più pagati della Formula 1. In testa c’è Lewis Hamilton, che guadagna 57 milioni di dollari all’anno; seguono Vettel, a quota 45 milioni, e Ricciardo, più staccato, a 17 milioni.

E qual è lo stipendio di Antonio Giovinazzi? La classifica vede il pilota martinese al terzultimo posto, con 230mila dollari guadagnati all’anno. Un po’ poco, rispetto ai colleghi. Chissà che possa essere l’inizio di una carriera luminosa anche in tal senso.

Antonio Giovinazzi Fidanzata: le info sulla vita privata del pilota F1

Antonio Giovinazzi sembra un tipo decisamente riservato riguardo la sua vita privata. Lo testimonia un’intervista apparsa sul portale “Sportfair”, che lascia la parola al pilota. Il quale, quasi stizzito, preferisce glissare sull’argomento amore: “Fidanzata? È una cosa privatissima di cui non amo parlare. Ci conosciamo da due anni, sa del mio lavoro e capisce la mia attività. Sono così tanti i sacrifici per arrivare sin qui che è importante per me avere vicina una persona che ha la mente aperta“.

Antonio Giovinazzi Instagram: le più belle foto del pilota Alfa Romeo

Antonio Giovinazzi ha un profilo Instagram ufficiale, che conta circa 243mila follower. Ecco alcune delle foto più belle che ha pubblicato.