Economia, in arrivo la seconda tranche del PNRR da 21 miliardi. Meloni: “Grande sfida”

Sbloccata dall’Unione Europea la seconda tranche del PNRR da 21 miliardi di euro per l’Italia. Arriva il versamento dall’Europa per la restante parte del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Dopo la prima da 21 miliardi ad aprile, e il prefinanziamento di 24,9 miliardi di agosto 2021, l’esborso di Bruxelles.

Il piano italiano per il primo semestre 2020, con il raggiungimento dei 45 obiettivi, ha preceduto la spesa da parte dell’UE, portando di fatto il nostro Paese ad acquisire i fondi del Piano. “Riforme e investimenti per l’ambiente, l’innovazione e il sociale”, ha detto il commissario Ue Paolo Gentiloni.

Entusiasta per quella che dal suo governo viene vista come una possibilità il presidente del Consiglio Giorgia Meloni: “Questa è la sfida più grande del governo e dell’Italia, dato che possiamo permetterci di non spenderle nei tempi previsti e dobbiamo farlo nel miglior modo possibile”, ha dichiarato riguardo il Pnrr.

Questo il piano di Meloni: “Convocheremo in maniera cadenzata la cabina di regia. Riteniamo opportuno che questo organismo sia convocato periodicamente per monitorare costantemente lo stato di attuazione del Pnrr. È un’ occasione per l’Italia e non va sprecata, ogni euro va speso bene”.