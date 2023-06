Sarà una partita che nessun tifoso nerazzurro vorrà perdere, Manchester City-Inter, la finale di Champions League 2022-2023. Anche coloro i quali sono appassionati del Biscione e non sono in Italia vorranno assistere all’evento. Dunque, dove vedere la finale di Champions League all’estero in tv e streaming? Tutte le indicazioni per farlo con una VPN, strumento assolutamente legale.

Come guardare una partita in chiaro in tv all’estero

Se ti trovi all’estero e vuoi vedere la finale di Champions League tra Manchester City e Inter su una rete televisiva italiana, potresti riscontrare alcuni problemi. Le emittenti spesso bloccano la loro programmazione a coloro che non si trovano nel loro paese di origine. Tuttavia, esiste un modo per aggirare queste restrizioni geografiche: utilizzare una VPN (Virtual Private Network).

Una VPN è uno strumento che ti permette di connetterti a Internet attraverso un server situato in un altro paese. In questo caso, potresti utilizzare una VPN per sembrare che ti stai connettendo da l’Italia, permettendoti così di guardare la finale di Champions League.

Esistono molte VPN sul mercato, ma non tutte offrono la stessa qualità di servizio. Alcune VPN che sono state lodate per la loro affidabilità e velocità includono NordVPN, ExpressVPN, e Surfshark. Queste VPN hanno server in Italia, il che le rende ideali per lo scopo.

Finale Champions League all’estero: dove vederla in streaming

Dopo aver scelto la tua VPN, dovrai scaricarla e installarla sul tuo dispositivo. Questo processo varia leggermente a seconda della VPN che hai scelto, ma generalmente dovrai andare sul sito web della VPN, acquistare un abbonamento, scaricare il software e seguirne le istruzioni di installazione.

Una volta installata la VPN, avviala e cerca un’opzione che ti permetta di scegliere la posizione del server a cui ti vuoi connettere. Seleziona un server italiano e connettiti.

Ora dovresti essere in grado di accedere a qualsiasi servizio di streaming che trasmette la finale di Champions League in Italia. Questo potrebbe includere servizi come Sky Go o Mediaset Play. Se hai già un account con uno di questi servizi, dovresti essere in grado di accedere semplicemente inserendo le tue credenziali.

Una volta che hai impostato tutto, dovresti essere in grado di guardare la finale della Champions League come se fossi in Italia. Ricorda solo di tenere la VPN accesa mentre guardi la partita.