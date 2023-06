Torna il calcio storico fiorentino! Registri scritti datati fin dal XV secolo forniscono testimonianze continuative di questo gioco storico, che era giocato in molte piazze diverse, non solo in quella di Santa Croce. Anche per quest’anno grande spettacolo per tutti gli appassionati. Ecco dove vedere le partite del calcio storico fiorentino 2023 in diretta tv e streaming, date e orari degli incontri e altre info.

Il sorteggio dei colori e le date delle partite

Il sorteggio dei colori dei quartieri ha determinato le partite per il Calcio storico fiorentino 2023, con gli stessi accoppiamenti dell’ultimo torneo di San Giovanni. Le semifinali sulla sabbia di Piazza Santa Croce vedranno i Bianchi di Santo Spirito contro gli Azzurri di Santa Croce il 10 giugno 2023, e i Rossi di Santa Maria Novella contro i Verdi di San Giovanni l’11 giugno 2023. La finale tradizionale avrà luogo il 24 giugno 2023, nel giorno di San Giovanni.

Il Magnifico messere per la prima data del Calcio storico 2023 sarà Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, mentre per il match del 11 giugno i Magnifici Messeri saranno Lorenzo e Niccolò Cannone, campioni nazionali di rugby. Ekaterina Antropova, opposto della Savino del Bene Volley, sarà la leggiadra Madonna.

Biglietti calcio storico fiorentino 2023: dove comprarli

Il vincitore del torneo 2023 riceverà un palio realizzato dallo studente Claudiu-Alexandru Mazepiuc dell’Accademia di Belle Arti. Tra gli eventi collaterali, il Trofeo Marzocco vedrà una sfida tra gruppi di sbandieratori sulla sabbia di Santa Croce il 17 giugno, e una partita benefica dell’Associazione 50 Minuti si svolgerà il 18 giugno.

Gli Azzurri di Santa Croce hanno vinto il torneo dell’anno scorso, superando i Rossi con un punteggio di undici cacce e mezzo contro sette e mezzo. I biglietti per le semifinali sono in vendita su TicketOne e al botteghino del Teatro Verdi. Ci sono ancora alcuni biglietti disponibili per la partita tra Rossi e Verdi.

Calcio storico fiorentino 2023 in tv e streaming: dove guardare le partite

Le partite del Calcio storico 2023 saranno trasmesse in diretta e in chiaro sul territorio regionale da Toscana Tv e Firenze Tv, e in streaming a livello nazionale su DAZN (a pagamento). ShowLab ha ottenuto l’esclusiva sui diritti d’immagine per la ripresa e la trasmissione in tutto il mondo del torneo di San Giovanni per il biennio 2023/2024.