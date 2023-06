La Coppa dalle grandi orecchie sta per essere assegnata. La gloria eterna, il trono d’Europa, la consapevolezza di entrare nella storia. La finale di Champions League di Istanbul mette di fronte Manchester City e Inter. Un incontro decisamente entusiasmante, che promette scintille e che vedrà la nostra rappresentante, la compagine di Inzaghi, di fronte alla super armata di Guardiola. Ecco dove ascoltare Manchester City-Inter in radio: la diretta streaming audio dell’incontro.

Orario e probabili formazioni della partita dell’Ataturk

Tutto pronto per un incontro che promette grande spettacolo. L’Inter di Inzaghi arriva in finale in maniera anche un po’ inaspettata, ma sicuramente meritatissima. I nerazzurri hanno superato Porto, Benfica e Milan in un cammino che ha visto anche il secondo posto nel girone del Barcellona. Il club meneghino si gioca tutto in una gara secca contro chi non ha mai raggiunto la vetta d’Europa: il Manchester City di Guardiola.

La squadra inglese è davvero di quelle ostiche da affrontare: un gioco corale e grandissime individualità, Haaland e De Bruyne su tutte, renderebbero la vita difficile a ogni squadra. La finale di Champions League inizierà alle ore 21 di sabato 10 giugno.

Le probabili formazioni:

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland. Allenatore: Guardiola. A disposizione: 18 Ortega, 4 Phillips, 6 Aké, 14 Laporte, 19 Alvarez, 26 Mahrez, 47 Foden, 80 Palmer, 82 Lewis. Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: -.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Inzaghi. A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 6 De Vrij, 37Skriniar, 33 D’Ambrosio,12 Bellanova, 8 Gosens, 5 Gagliardini, 14 Asllani, 22 Mkhitaryan, 11 Correa, 90 Lukaku. Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: -.

ARBITRO: Marciniak (Polonia).

Guardalinee: Sonolnicki e Listkiewicz (Polonia).

Quarto uomo: Kovacs (Polonia).

Var: Kwiatkowski (Polonia).

Avar: Frankowski (Polonia) e Fritz (Germania).

Manchester City-Inter in radio, dove ascoltare la radiocronaca del match

Una gara importante come Manchester City-Inter sarà seguita in radio da tantissimi appassionati. Le emittenti che seguiranno il match sono tante; noi menzioniamo Rai Radio 1: l’emittente di Stato è disponibile sulle sue frequenze ma anche online, sul portale ufficiale della radio.

Rai Radio 1 seguirà la gara con la competenza dei suoi cronisti nell’ambito dello storico programma “Tutto il calcio minuto per minuto”, declinato però in versione europea. Rai Radio 1 sarà disponibile sulle sue frequenze su tutto il territorio nazionale ma anche in streaming audio sul portale ufficiale dell’emittente radiofonica di Stato.