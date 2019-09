Finale Miss Italia 2019: come votare la montorese Alessia Del Regno

Tutto pronto per la finale di Miss Italia 2019. In gara, tra le reginette della Campania, anche la montorese Alessia Del Regno. La bella Miss Sport Campania 2019 sarà tra le 80 finaliste che si contenderanno lo scettro della più bella d’Italia.

Montoro, come votare Alessia Del Regno a Miss Italia 2019

Studentessa di economia e management, la ragazza di Piazza di Pandola sarà sicuramente seguita da un ampio pubblico, che farà il tifo per lei. Come votare Alessia Del Regno? Per la prima volta nella storia del concorso, tutte le votazioni si svolgeranno tramite televoto.

Ve ne saranno cinque: da 80 miss si passerà a 40; una seconda votazione porterà il numero delle aspiranti reginette a 20; una terza, a 10, finché non rimarranno in gara solo due concorrenti. La quinta e ulteriore fase di votazione si svolgerà tra le ultime due miss in gara e una terza ragazza, recuperata da una giuria di esperti tra le escluse.

Quali sono i numeri di telefono per votare a Miss Italia? 894424 da fisso e 4754750 da cellulare. Il numero di gara di Alessia Del Regno è 49.

Montoro sogna una storica doppietta dopo la vittoria di Carmen Pierri a X Factor. La ragazza di Borgo conquistò tutti con la sua voce e il suo fascino.