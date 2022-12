Guerra in Ucraina, 332 bambini scomparsi dall’inizio del conflitto

A quasi dieci mesi dallo scoppio della guerra in Ucraina i dati su morti e feriti tra i civili sono sempre più drammatici. Un altro dato che preoccupa è anche quello relativo ai bambini scomparsi nel paese dal 24 febbraio 2022. Come riportato dalla Procura Generale ucraina su Telegram, risultato scomparsi 332 bambini.

Come riporta Ukrinform “Secondo il portale governativo Children of War, al 21 dicembre 2022, 332 bambini risultavano dispersi e 8.385 ritrovati“, si legge nel rapporto. Il numero dei bambini morti dal 24 febbraio scorso è rimasto invariato rispetto all’ultimo conteggio a quota 450, così come quello dei bambini feriti a quota 863.

Papa: guerra inumana, bambini hanno perso sorriso

“Pensiamo ai tanti bambini dell’Ucraina che soffrono, soffrono tanto per questa guerra. In questa festa di Dio che si fa bambino pensiamo ai bambini ucraini“. Lo ha detto il Papa all’udienza generale aggiungendo che quando li incontra in Vaticano “la maggioranza non riesce a sorridere e quando un bambino perde la capacità di sorridere è grave. Questi bambini portano su di se la tragedia di quella guerra che è così inumana, così dura. Pensiamo al popolo ucraino in questo Natale senza luce, senza riscaldamento, senza le cose principali per sopravvivere e preghiamo il Signore perché porti la pace il più presto possibile“.