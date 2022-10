La Regione Campania vince il Premio FORUM PA Sanità 2022

La Regione Campania è stata insignita del Premio forum PA Sanità 2022, assegnato ai migliori progetti innovativi che applicano il modello “One health digital”, per rispondere ai crescenti bisogni della salute attraverso l’uso intelligente del digitale.

Quattro gli ambiti della settima edizione del premio: Citizen Journey – progetti per potenziare le attività di prevenzione, le esperienze di connected care, telemedicina e accoglienza digitale; Data driven Health – le soluzioni di predictive analytics, artificial intelligence, digital twin e tutte le forme avanzate di elaborazione di dati per la sostenibilità del sistema salute; Operations e logistica sanitaria – soluzioni di logistica dei beni sanitari, di gestione delle operazioni delle strutture sanitarie, di riprogettazione degli spazi per la salute; Connected Care – Tecnologie e innovazione in ambito sanitario.

La Regione si è aggiudicata il premio nella categoria Data-driven health con il progetto “GISA Autovalutazione”, una web application open source (ovvero basata su un codice accessibile pubblicamente) che si rivolge a imprese e operatori economici già profilati all’interno del software Gisa Campania, con l’obiettivo di migliorare la conduzione della loro attività sotto il profilo della sicurezza alimentare e prevenzione in ambito veterinario, sia per quanto concerne le decisioni da prendere sia per quanto riguarda le modalità gestionali da seguire.

La soluzione si è distinta per: One Health, digital (centrata sul tema della manifestazione) – è operativa su due degli aspetti della One Health (Salute Umana ed Animale) e presto anche sul terzo (Salute Ambientale); Change management – favorisce una cultura della Salute orientata alla prevenzione e un’organizzazione aziendale competitiva grazie a un approccio strategico basato sul Risk Based Thinking; Tecnologia – è previsto l’uso di Machine Learning, con vantaggi dell’uso di tecniche di AI sia sociali, per la prevenzione del rischio, sia economici, per la potenziale riduzione della spesa sanitaria (dovuta a un numero minore di Controlli Ufficiali da parte delle Autorità Competenti); Versatilità di utilizzo – offre vantaggi sia per imprese e operatori esistenti sia per tutti coloro che intendono intraprendere un’attività commerciale nei settori gestiti dalla web app, con possibilità di valutazione del profilo di rischio ancor prima di avviare l’impresa.