Campania, confermato l’obbligo delle mascherine nelle strutture sanitarie

La Regione Campania ha disposto la conferma dell’obbligo delle mascherine per il personale medico, sanitario e per i visitatori delle strutture ospedaliere e nelle Rsa. L’ordinanza entrerà in vigore da domani, 1 novembre 2022.

“La forte campagna di vaccinazione sviluppatasi grazie al senso di responsabilità dei cittadini – ha dichiarato il Presidente Vincenzo De Luca – ha contenuto enormemente la situazione epidemica. Ma il permanere di livelli di contagio non marginali obbliga alla prudenza, in modo particolare rispetto a pazienti e fasce deboli negli ospedali e nelle Rsa”.

Vaccini, De Luca: “Auspichiamo dal governo l’obbligatorietà per personale medico e infermieristico”

Poi sulla questione vaccini anti Covid-19 il governatore campano ha sottolineato: “Auspichiamo che il governo decida l’obbligatorietà delle vaccinazioni per il personale medico e infermieristico. Sarebbe inaccettabile costringere pazienti magari allettati a farsi curare da personale non vaccinato. Sarebbe – questa si – una forma di violenza verso i più fragili“.