Quella di Zalando è la storia di un successo, annunciato, per gli esperti di marketing e, del tutto inatteso, per gli utenti del web. Nel giro di pochi anni è, infatti, diventato il più importante portale di e-commerce al mondo di abbigliamento e moda per tutte le età, gusti e taglie.

Nel corso del tempo Zalando è riuscito ad attuare una scrematura dei brand che commercializzano i propri prodotti sulla propria piattaforma.

La storia del successo del miglior portale di e-commerce di abbigliamento

La start up fondata a Berlino nel 2008 da Robert Gentz e David Schneider, nel giro di pochi anni è riuscita a diventare uno dei più grandi nomi dell’e-commerce di moda in Europa. Sin dall’inizio, la crescita delle vendite sul portale è stata piuttosto sostenuta, addirittura esponenziale.

Per darvi un’idea delle dimensioni del brand: Zalando, nell’anno solare 2021, è stato il terzo sito web più visitato in Italia, dietro solo a due colossi come Amazon ed eBay. Attenzione: parliamo di due giganti, ma pur sempre di portali generalisti. Con questi dati possiamo, tranquillamente, affermare che Zalando è il miglior e-commerce di abbigliamento, considerando la sua spiccata vocazione verso il fashion.

Zalando, l’affidabilità della piattaforma sposa l’eccellenza del Made in Italy

A cosa è dovuto il successo di Zalando? Possiamo riassumere il tutto in due parole: affidabilità ed eccellenza.

Nel corso degli anni, l’e-commerce è riuscito a ritagliarsi una cospicua fetta di mercato, diventando il riferimento per l’acquisto di capi di abbigliamento online, principalmente per la professionalità con cui gestisce le transazioni, le spedizioni e le relazioni con il pubblico.

Politiche di reso efficaci, tempistiche rapide e metodi di pagamento sicuri hanno, infatti, reso questa piattaforma il fiore all’occhiello del mondo dell’e-commerce.

A questo si aggiunge la qualità indiscussa dei capi di abbigliamento venduti sul sito. Dal fast fashion ai più celebrati brand della moda attuale, Zalando punta sull’eccellenza dei prodotti, senza tralasciare nessun particolare. Ecco perché sul suo shop online propone soltanto capi d’abbigliamento ed accessori di ottima fattura.

Solo le migliori aziende del Made in Italy trovano posto su Zalando

Essere presenti su Zalando è, insomma, sinonimo di qualità in tutti i processi aziendali. Non sono tantissimi, infatti, i brand che riescono a trovare posto sulla piattaforma. Zalando, seleziona i partner da incorporare nel proprio network ponendo dei parametri di selezione piuttosto stringenti. Ecco perché l’accesso all’e-commerce è un privilegio riservato soltanto ai marchi più importanti, certificati come brand di elevata caratura.

Come avviene con Leather Trend, storica azienda di Solofra specializzata nella produzione di capi di abbigliamento in vera pelle Made in Italy. Il brand campano, eccellenza della produzione di prodotti fashion a carattere nazionale, è riuscito ad affermarsi grazie all’eleganza ed alla professionalità che, solo chi sa unire la tradizione conciaria solofrana, la creatività e la spiccata propensione per l’innovazione del fashion, sa offrire.

Leather Trend è, dunque, lieta di annunciare il suo approdo su Zalando. Un’ulteriore attestazione della qualità del lavoro dell’azienda di Solofra che offre la più elevata qualità a prezzi contenuti, grazie alla vendita diretta dal produttore al consumatore, senza intermediari. La gamma di capi di abbigliamento presente sul portale di e-commerce è particolarmente vasta. Giacche di pelle artigianali per uomo e per donna, giubbotti, pellicce ed accessori realizzati e rifiniti a mano: tutto rigorosamente in vera pelle, prodotta nel Distretto Conciario di Solofra, conosciuto in tutto il mondo e annoverato tra gli esperti del settore come polo d’eccellenza.

Tutti i capi Leather Trend su Zalando contemplano l’innovativo sistema NFC per l’identificazione del prodotto, garanzia di qualità e autenticità.