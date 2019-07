Lista Fantacalcio Gazzetta 2019-2020: data ufficiale, ruoli, anticipazioni, quotazioni

La febbre da asta è ormai arrivata. È stata stabilita la data di uscita ufficiale della lista del Fantacalcio di Gazzetta per la stagione 2019-2020. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sul fantamercato che si avvicina: alcune anticipazioni su ruoli e prezzi dei calciatori, ma anche su quali saranno le quotazioni dei più pagati per ogni ruolo.

Lista Fantacalcio ufficiale Gazzetta 2020: ecco quando escono nomi e quotazioni

Il conto alla rovescia sta per terminare. Quest’oggi la Gazzetta dello Sport ha pubblicato la propria guida per il Fantacalcio 2019-2020. Un vero e proprio ‘mantra’ (no, non stiamo parlando della modalità di gioco) per tutti i fantallenatori, che scrupolosamente ne seguono i consigli.

Tuttavia, non è stata pubblicata, invece, la lista ufficiale del Fantacalcio 2019-2020. La data d’uscita del listone, infatti, è programmata per lunedì 29 luglio. Ciò che oggi è stato diramato in edicola è una lista di informazioni per quanto riguarda le quotazioni dei calciatori.

Fantacalcio 2020, anticipazioni quotazioni: i prezzi dei calciatori più costosi

Per conoscere quando escono i nomi e i ruoli ufficiali della Gazzetta dello Sport, dunque, bisognerà attendere lunedì, quando i fantallenatori avranno finalmente notizie certe. Ma nel frattempo rumors e news si sono diffusi circa i ruoli nei quali i calciatori saranno inseriti. Dunque, possiamo svelare alcune anticipazioni che il sito di Fantagazzetta ha rivelato agli utenti.

Innanzitutto, riguardo le quotazioni dei calciatori. Un dato più o meno certo è che le quotazioni dei portieri, in generale, saranno più alte. A comandare in questo ruolo è Samir Handanovic: l’estremo difensore è quotato 20, uno in più dello juventino Wojcech Szczesny. Al terzo posto c’è Gigio Donnarumma, listato a 18.

Tra i difensori spicca Aleksandr Kolarov: il terzino della Roma risulta essere il più pagato, con una quotazione di 23. Dietro di lui, due nuove conoscenze del campionato italiano: Matthijs De Ligt della Juventus (22 crediti), Kalidou Koulibaly del Napoli (21) e Diego Godin dell’Inter (20).

Per quanto riguarda i centrocampisti, nella lista Magic si distingue tra interpreti puri e trequartisti. Mischiando le due categorie, come del resto avviene nel fantacalcio, Milinkovic-Savic della Lazio risulta essere il più pagato, con 25 crediti, mentre Papu Gomez dell’Atalanta, con 28 crediti risulta essere il Paperone dei trequartisti. Anche Federico Chiesa (25), Fabian Ruiz (23) e Aaron Ramsey (23) hanno una delle quotazioni più alte.

In attacco, metà del budget potrebbe essere speso per Cristiano Ronaldo, addirittura a 50 crediti. Krzystof Piatek, Fabio Quagliarella e Ciro Immobile, rispettivamente a 37, 36 e 36 crediti, sono decisamente distanti dal fuoriclasse portoghese.

Fantacalcio 2020 ruoli, le anticipazioni su centrocampisti e attaccanti

Fantagazzetta ha fornito alcune anticipazioni sui ruoli dei calciatori per il Fantacalcio 2020. Per esempio, lo spagnolo del Napoli José Maria Callejon, che negli anni ha arretrato il suo raggio, passa da attaccante a centrocampista; stesso discorso vale per i romanisti Justin Kluivert e Cengiz Under, ma anche per il milanista Suso e per l’atalantino Papu Gomez. L’opposto, invece, per Joao Pedro del Cagliari, che passa ad essere attaccante.

Altri calciatori importanti, invece, rimarranno lì dove sono, ed è anche questa una notizia rilevante per gli appassionati di fantacalcio. Ad esempio, Federico Chiesa non passerà ad essere attaccante, ma rimarrà a centrocampo, nonostante la sua connotazione tattica sempre più offensiva.