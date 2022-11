Luci d’Artista Salerno, quale sarà il tema dell’edizione 2022-2023?

È una delle manifestazioni più seguite e partecipate di ogni anno in Campania, che richiama migliaia di turisti provenienti da ogni dove. Stiamo parlando delle Luci d’Artista di Salerno, un evento che è ormai a tutti gli effetti diventato una vera e propria tradizione. Le installazioni sono partite nella giornata dell’8 novembre, un mese prima della possibile data dell’accensione. Ma quale sarà il tema delle Luci d’Artista 2023?

Quale dovrebbe essere il percorso delle luminarie salernitane

Tanta attesa, come sempre, attorno alle Luci d’Artista di Salerno. Con l’accensione prevista per i primi giorni di dicembre, tutti i giorni, a partire dalle prime ore di buio (intorno alle 17?), la città di San Matteo verrà illuminata, principalmente nel suo centro storico, dalle tradizionali luminarie.

Il canonico percorso turistico sarà quello che coinvolgerà tutto il corso Vittorio Emanuele, via Mercanti e tante altre vie e viuzze dell’affascinante cuore pulsante di Salerno. Saranno illuminate, ovviamente, la villa comunale, strade, piazze e giardini della città, con l’obiettivo di rendere davvero magica l’atmosfera in città.

Quale sarà il tema delle Luci d’Artista di Salerno 2023?

Come ogni anno, c’è tanta curiosità attorno al tema delle Luci d’Artista. A cosa ci si è ispirati per il 2023? Al momento non ci sono tante informazioni a riguardo. Come spesso accade, infatti, la tematica scelta viene avvolta nel mistero. Tuttavia, viste le scorse edizioni, dove tra i temi principali abbiamo ammirato il mondo marino e quello animale in generale, potrebbe essere lecito aspettarsi qualcosa di entusiasmante.

Nel corso delle edizioni, infatti, si sono succedute opere di diversi artisti, alcune delle quali ‘scambiate’ con la città di Torino, che con Salerno intrattiene una sorta di gemellaggio, almeno per quanto riguarda questo tipo di manifestazioni. Di certo, ci sarà l’albero di Natale, che lo scorso anno è stato acquistato dal comune di Salerno per una spesa complessiva di 210 mila euro, e che dominerà lo scenario di piazza Portanova.