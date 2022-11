Tutto pronto a Salerno per l’edizione 2022-23 della kermesse Luci d’Artista. Le luminarie in città saranno accese venerdì 2 dicembre. La data ufficiale è stata comunicata dal sindaco di Salerno Vincenzo Napoli. Luci d’Artista è una delle manifestazioni più seguite e partecipate di ogni anno in Campania, che richiama migliaia di turisti provenienti da ogni dove.

Le Luci d’Artista di quest’anno saranno a basso consumo energetico e quindi a led, come già da tempo accade a Salerno. La spettacolare esposizione d’arte luminosa nei parchi, piazze e strade cittadine durerà fino alla fine del mese di gennaio 2023. Numerose le novità di questa edizione con nuove installazioni e tanti eventi collaterali di cultura, spettacolo e shopping.

Luci d’Artista Salerno, il sindaco Napoli: “Nei prossimi giorni sarà illustrato il programma”

Sulla sua pagina Facebook il sindaco Napoli ha sottolineato l’importanza di questo evento: “Luci d’Artista Salerno, organizzata dal Comune di Salerno con il sostegno della Regione Campania, è una delle manifestazioni più popolari ed attese d’Italia. L’evento genera, oltre che un clima di festa ed allegria, importanti ricadute economiche ed occupazionali per il territorio. Nei prossimi giorni saranno illustrati i contenuti, il programma e la logistica dell’evento.”.