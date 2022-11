Tornano dolci emozioni per gli abitanti di Montoro e, in particolar modo, per chi vive a San Pietro. Sabato 26 novembre riapre infatti la pasticceria Aliberti. L’opening del punto di via Roma, inizialmente previsto per giovedì 24 novembre, è stato rimandato per ragioni legate all’emergenza meteo, come spiega la stessa attività sui suoi canali social.

Riapre la pasticceria Aliberti a Montoro: “Emozionati come il primo giorno”

A celebrare la riapertura di Aliberti, un aperitivo all’insegna del buon gusto con finger food di pasticceria dolce e stuzzicheria salata, ma anche con lo chef stellato Raffaele Vitale, che delizierà i presenti con un primo piatto preparato con prodotti a chilometro zero. Ci sarà anche spazio per una degustazione dei vini di Villa Raiano, per il cocktail bar e per il dj set. Appuntamento alle 19.30 di sabato 26 novembre per il taglio del nastro.

Un’idea, quella della pasticceria, di dare forma ai progetti in linea con la filosofia e le visioni di Marco Aliberti. Il pasticciere è recentemente entrato a far parte dell’Accademia Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano. Un luogo che, dunque, promette di unire gusto e innovazione, portandosi con sé una lunga tradizione nel campo della pasticceria.

“Siamo emozionati come il primo giorno. Ridisegnare gli spazi della Pasticceria Aliberti è stato un viaggio incredibile che non vediamo l’ora di potervi mostrare e raccontare nei giorni a venire”, sussurrano con emozione dalla pasticceria. “Vi aspettiamo sabato! Vi chiediamo di aiutarci con il passaparola nel comunicare la nuova data!”.