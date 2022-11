Tutto pronto per la Maratona di New York 2022. Uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno nell’ambito dell’atletica e non solo si correrà nel pomeriggio italiano di questa domenica 6 novembre. La corsa verrà trasmessa in tv e ci sarà la possibilità di seguirla in streaming gratis.

Tutte le info sulla corsa: il percorso, la sua lunghezza, quanto costa l’iscrizione

Partecipare alla Maratona di New York è il sogno di tantissimi podisti. Una corsa unica, non solo per il prestigio che comporta, ma anche per il meraviglioso scenario in cui si svolge. La bellissima Grande Mela fa da cornice a quella che per tanti è la più importante gara di 42 km del calendario podistico annuale. Per la precisione, come ogni maratona, anche quella di New York vedrà la lunghezza di 42 km e 195 m, standard per tutte le maratone riconosciute come tali.

Il percorso della Maratona di New York 2022 sarà ovviamente magnifico, per un dislivello verticale da superare che ammonta a 253 metri. Gli oltre 50mila podisti che si riuniranno sul ponte di Verrazzano arriveranno a Central Park, dove è posto l’arrivo.

Per i primi 3 km ci si avvia verso Brooklyn, che si percorre fino al km numero 24, insieme a un altro iconico quartiere newyorkese, ovvero Queen. Dal 24° al 38° km si corre, invece, dal Queensborough al Central Park, quando si arriva all’ultimo pezzo di corsa. I prezzi di iscrizione per la Maratona di New York si attestano su una cifra intorno ai trecento dollari, ma esistono numerose offerte per spettatori e partecipanti.

Dove vedere la Maratona di New York 2022 in streaming gratis

Tanti i corridori da seguire, tra cui Daniele Meucci, l’unico azzurro tra i top runners, con l’auspicio di ottenere un risultato rimarchevole. Tra i favoriti il keniano Albert Korir, che si presenta dopo il trionfo dello scorso anno e inseguirà il bis.

La Maratona di New York 2022 sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2, Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. Ci sarà anche la copertura della nostra tv di Stato, con Raiplay, il portale di streaming ufficiale della Rai, che coprirà l’evento.