È lo scontro al vertice di questa Serie A, la partitissima di questo tredicesimo turno di campionato. Stiamo parlando, ovviamente, della sfida tra l’Atalanta di Gasperini e il Napoli di Spalletti. Una partita che non tradirà di certo le attese e che vale tanto per la corsa di entrambe. Ecco dove seguire Atalanta-Napoli in radio: come seguire la diretta audio streaming del match.

Orario e probabili formazioni della partita del Gewiss

Una gara dalla quale ci aspettiamo davvero tanto. Parla la classifica: Napoli 32, Atalanta 27, Milan 26. Azzurri e orobici sono nelle prime due posizioni, e lo hanno fatto sorprendendo davvero tutti. I partenopei con alcune pedine come Kim e Kvaratshkelia (assente per infortunio a Bergamo), e soprattutto con un rendimento davvero impressionante. L’Atalanta perché, alla prima stagione senza coppe europee dopo anni, ha tirato fuori dal cilindro alcuni calciatori come Lookman, davvero inattesi. Le probabili formazioni della partita del Gewiss Stadium che si giocherà sabato 5 novembre alle ore 18.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Scalvini, Koopmeiners, Soppy; Pasalic; Lookman, Hojlund. All. Gasperini

Squalificati: nessuno Indisponibili: De Roon, Palomino, Zappacosta, Muriel NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Raspadori. All. Spalletti Squalificati: nessuno Indisponibili: Rrahmani, Kvaratskhelia

Atalanta-Napoli in radio, dove ascoltare la radiocronaca del match

Tante emittenti seguiranno, ovviamente, Atalanta-Napoli in radio. Non potrebbe essere diversamente dato che parliamo del big match di giornata. Tra queste ci sarà senza dubbio l’emittente ufficiale dei partenopei Kiss Kiss Napoli, ma anche Rai Radio 1. L’emittente di Stato è disponibile sulle sue frequenze ma anche al seguente link in streaming audio. Rai Radio 1 seguirà la gara tra nerazzurri e azzurri nell’ambito dello storico programma “Tutto il calcio minuto per minuto”.