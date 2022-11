È oramai arrivata alle sue battute finali la T20 World Cup 2022, uno dei più importanti tornei di cricket maschile al mondo. Una competizione, quella che si gioca in Australia dal 16 ottobre al 13 novembre 2022, che si disputa nel Paese la cui Nazionale è campione in carica, e che è l’edizione del 2020 posticipata. Ma dove vedere le gare di questo torneo in streaming?

Come funziona uno dei più importanti tornei mondiali di cricket

La Coppa del Mondo T20 maschile ICC, in inglese T20 World Cup, è il campionato internazionale di cricket Twenty20. Attualmente, la formula del torneo comprende 16 squadre. Di queste, dieci provengono dai primi dieci posti del ranking alla ‘scadenza’ indicata e altre sei squadre vengono scelte attraverso il T20 World Cup Qualifier.

L’evento si tiene generalmente ogni due anni. Finora sono stati giocati sette tornei e solo le Indie occidentali hanno vinto il torneo in più occasioni. Una manifestazione decisamente seguita, come testimonia il gran numero di appassionati di cricket in tutto il mondo che la considerano un torneo di spicco.

Dove vedere la T20 World Cup 2022 in streaming in Italia: la VPN è la soluzione

Ma dove vedere le partite della T20 World Cup 2022 in Italia? Purtroppo, nella lista dei broadcaster ufficiali della competizione non è prevista alcuna emittente italiana. Dunque, in teoria, nel nostro Paese non c’è copertura per questo evento sportivo.

Come fare, allora, a guardare questo torneo con queste premesse? Un metodo c’è, ed è assolutamente legale. Si tratta della VPN, ovvero una rete privata virtuale, che estende una rete privata su una rete pubblica, allo scopo di consentire ai suoi utenti di scambiare dati su reti condivise o pubbliche.

È possibile connettersi, tramite una VPN straniera, a dei portali che normalmente, nel nostro Paese, non sono accessibili. Come, ad esempio, YuppTV, una delle televisioni indiane che seguiranno la competizione. Tuttavia, si tratta di un servizio a pagamento. Per avere info sulla competizione in diretta gratis, occorrerà seguire il portale Diretta.it alla pagina dedicata.