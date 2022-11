Tre italiane su quattro si sono qualificate agli ottavi di finale di Champions League. Si tratta di Inter, Napoli e Milan, con la Juventus unica rappresentante del nostro Paese a non aver superato la fase a gironi. Ecco le possibili avversarie delle italiane ai sorteggi degli ottavi di Champions League 2022-2023: chi prendono Napoli, Inter e Milan.

Avversarie Napoli ai sorteggi degli ottavi di Champions League

Avviciniamoci in maniera consapevole a Nyon. Il Napoli è la squadra italiana che si è meglio qualificata in questa fase a gironi. Gli azzurri, straripanti nelle prime cinque partite, hanno vinto il gruppo con Liverpool, Ajax e Rangers. Il Napoli prenderà dunque una delle squadre non teste di serie, ovvero una delle seconde classificate. Gli azzurri non potranno prendere Inter e Milan, perché rappresentanti dello stesso Paese, e il Liverpool, perché inserito nello stesso gruppo della fase a gironi. Ecco le possibili avversarie del Napoli ai sorteggi degli ottavi di Champions League.

Club Bruges

Eintracht Francoforte

Lipsia

Borussia Dortmund

PSG

Avversarie italiane in Champions League, chi prende l’Inter?

L’Inter ha conquistato un ottimo secondo posto nel gruppo con Barcellona, Bayern Monaco e Viktoria Plzen. I nerazzurri sono passati da secondi dopo aver conquistato una vittoria a San Siro col Barça e un pareggio al Camp Nou. Non teste di serie, gli uomini di Inzaghi saranno abbinati a una testa di serie, che non sia il Napoli, perché rappresentante dello stesso Paese, e il Bayern Monaco, perché inserito nello stesso gruppo della fase a gironi. Ecco le possibili avversarie dell’Inter ai sorteggi degli ottavi di Champions League.

Porto

Tottenham

Chelsea

Real Madrid

Manchester City

Benfica

Avversarie Milan ai sorteggi degli ottavi di Champions League

Il Milan ha conquistato il secondo posto nel girone con Chelsea, Salisburgo e Dinamo Zagabria. I rossoneri di Pioli, come i cugini dell’Inter, saranno abbinati a una testa di serie, che non sia il Napoli, perché rappresentante dello stesso Paese, e il Chelsea, perché inserito nello stesso gruppo della fase a gironi. Ecco le possibili avversarie del Milan per gli ottavi di Champions League.

Porto

Tottenham

Bayern Monaco

Real Madrid

Manchester City

Benfica

Quando ci saranno i sorteggi di Nyon per scoprire le avversarie delle italiane: le date

I sorteggi degli ottavi di Champions League 2022-2023 si svolgeranno a Nyon nella giornata di lunedì 7 novembre, insieme a quelli delle altre competizioni europee.