San Siro spinge il Milan verso la qualificazione agli ottavi di Champions League. Davvero da brividi l’inno della Coppa dalle grandi orecchie scandito da tutto l’impianto meneghino. Ecco dunque il video dell’urlo “The Champions” prima di Milan-Salisburgo.

Urlo “The Champions” prima di Milan-Salisburgo: la spinta di San Siro

Il pubblico di fede rossonera, che ha gremito San Siro per la sfida decisiva contro il Salisburgo, sta sostenendo a gran voce i ragazzi allenati da Stefano Pioli, in vantaggio per uno a zero a fine primo tempo grazie alla rete di Giroud. Cori a ripetere, battimani, e una grande energia, quella che i sostenitori del Milan stanno trasmettendo agli undici in campo.

Ma a stupire è l’entrata in campo dei calciatori, quando suonano le magiche note dell’inno della Champions League. I tifosi del Diavolo tirano fuori tutta la voce che hanno nei polmoni per urlare “The Champions”, facendo tremare San Siro e i cuori dei telespettatori di fede rossonera.

Non è certo la prima volta che una tifoseria italiana si distingue in questa fattispecie. Celebre l’urlo “The Champions” dei tifosi del Napoli al “Maradona”, ad esempio. Ma possiamo tranquillamente affermare come anche i tifosi del Milan, questa sera, si siano fatti valere.