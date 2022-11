È la notte di Coppa che i tifosi milanisti aspettano da tantissimo tempo. I rossoneri di Pioli si giocano, per la prima volta dopo l’edizione 2013-14, il passaggio agli ottavi di finale. Lo scontro contro il Red Bull Salisburgo è da dentro o fuori: al Diavolo serve un punto per passare il turno. Ecco dove seguire Milan-Salisburgo in radio: come seguire la diretta audio del match.

Orario e probabili formazioni della gara di Champions League

Tutto pronto per uno scontro fondamentale, cruciale, decisivo. Il Milan ha il suo destino in mano: un punto contro il Salisburgo sarebbe sufficiente per passare agli ottavi di Champions. Al Diavolo occorre vendere cara la pelle, facendo punti in una sfida decisiva. Per gli austriaci, ovviamente, è come una finale: solo la vittoria consentirebbe al Salisburgo di passare il turno da seconda classificata. In gioco, dunque, il passaggio del turno per entrambe le squadre, in uno dei gironi ancora in bilico.

Le parole di Pioli: “Siamo delusi per la partita di domenica, ma una serata storta può capitare. Questa è un’altra competizione. La partita di Torino l’abbiamo analizzata, i ragazzi non avevano bisogno di essere motivati. Se i nostri avversari pensano di vederci come domenica sera resteranno delusi”. Le probabili formazioni della gara:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Rebic, Krunic, Leao; Giroud. A disposizione: Mirante, Jungdal, Dest, Gabbia, Coubis, Ballo-Touré, Pobega, Brahim Dìaz, Messias, De Keteleare, Origi. All: Pioli

SALISBURGO (4-3-1-2): Konh; Dedic, Pavlovic, Wuber, Ulmer; Kjaegaard, Gourna-Douath, Seiwald; Sucic; Okafor, Adamu. A disposizione: Manti, Walke, Solet, Bernardo, Baidoo, Kameri, Van der Brempt, Piatkowski, Diarra, Koita, Simic, Sesko. All: Jaisle

Arbitro: Lahoz (Spa)

Assistenti arbitrali: Devis e Del Palomar

Quarto uomo: De Burgos

VAR: Hernandez

AVAR: Danket

Milan-Red Bull Salisburgo in radio, dove ascoltare la radiocronaca del match

Tantissime le emittenti che seguiranno Milan-Salisburgo in radio, vista l’importanza della gara. Tra queste ci sarà Rai Radio 1, che trasmetterà tutto l’incontro in diretta nell’ambito del programma Zona Cesarini, versione infrasettimanale del programma Tutto il calcio minuto per minuto. Per collegarsi all’emittente occorrerà collegarsi tramite le frequenze Rai Radio 1, ma anche il link seguente per seguire la gara in diretta audio sul web.