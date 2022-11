Il Napoli va a Liverpool a giocarsi il primo posto nel girone nella sesta giornata della fase a gruppi della Champions League 2022-23. I partenopei, primi a punteggio pieno, possono fare punti o perdere con meno di tre gol di scarto per confermare il piazzamento nel girone. Ecco dove seguire Liverpool-Napoli in radio: come seguire la diretta audio del match.

Orario e formazioni della gara di Champions League

Tutto pronto per un incontro che promette grande spettacolo. Liverpool e Napoli sono entrambe qualificate per gli ottavi di finale di Champions League. Gli azzurri, che hanno conquistato 15 punti su 15, e che hanno vinto la partita di andata per 4-1, possono passare come primi nel girone con queste condizioni:

vincendo

pareggiando

perdendo con tre o meno gol di scarto, appunto meno di quante reti sono state inflitte al Liverpool all’andata.

Il Liverpool, in pratica, deve vincere con almeno quattro gol di scarto per conquistare il primo posto. Non sarà certo facile, come ha detto Klopp in conferenza stampa: “Il Napoli è la squadra più forte d’Europa, ma qui nessuno si arrende. Spalletti sta facendo un ottimo lavoro, possono arrivare in fondo. Noi continueremo a combattere”. Le formazioni del match.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; Fabinho, Milner, Thiago; Salah, Firmino, Jones

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Lobotka, Ndombélé, Anguissa; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Liverpool-Napoli in radio, dove ascoltare la radiocronaca del match

Tante le emittenti nazionali che sceglieranno di seguire Liverpool-Napoli in radio. Tra queste ci sarà sicuramente Radio Kiss Kiss, emittente radiofonica ufficiale del club partenopeo. Non mancherà anche Rai Radio 1, che trasmetterà tutto l’incontro in diretta nell’ambito del programma Zona Cesarini, versione infrasettimanale del programma Tutto il calcio minuto per minuto. Come collegarsi all’emittente? Tramite le frequenze Rai Radio 1, ma anche il link seguente, un modo ideale per seguire la gara in diretta audio sul web.